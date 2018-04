El PP, sin banquillo: más del 60% no ve ningún líder para sustituir a Rajoy

A la mayoría de los españoles no le convence el banquillo de aspirantes con el que cuenta el PP para sustituir a Mariano Rajoy en el hipotético caso de que el presidente del Gobierno diera un paso atrás y decidiera no presentarse a las próximas elecciones. Según la encuesta que SocioMétrica ha realizado para EL ESPAÑOL, al 42% de los ciudadanos no le gusta ninguno de los mejor colocados para la sucesión, porcentaje al que hay que sumar un 21% que se decanta por "otros" candidatos.

Los favoritos que están en todas las quinielas son: la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes; la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal o el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado. De entre esos cinco, la vicepresidenta es la preferida por los españoles, pero sólo un 18% ve con buenos ojos su candidatura. El 9% de los encuestados prefiere a Feijóo, el único barón que gobierna con mayoría absoluta en una comunidad autónoma. Cifuentes, que a duras penas consigue sobrevivir al escándalo de su máster, es la preferida para el 6%. Casado y Cospedal sólo convencen al 2%.

Entre los votantes del PP, un 40% optaría por que la número dos del Ejecutivo sustituyera al presidente del Gobierno. Su gestión al frente de la Vicepresidencia está bien valorada por sus fieles, pero Sáenz de Santamaría cuenta con el hándicap de que no tiene poder orgánico en ninguna autonomía, por lo que en la carrera sucesoria difícilmente podría hacerse con el control de la formación.

Feijóo, Cifuentes, Casado y Cospedal

Tras la vicepresidenta, Feijóo es el líder mejor posicionado para suceder a Rajoy en el caso de que éste diera un paso atrás. Según los datos que arroja la encuesta, el 24% de los votantes del PP lo elegiría como líder del partido. La tercera favorita es Cristina Cifuentes. La presidenta madrileña es la preferida para el 10% de los votantes del partido onservador.

María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa, número dos del partido y presidenta del PP castellanomanchego es la peor posicionada. Cospedal solo gusta al 3% de los encuestados que reconocen votar al PP. El vicesecretario de Comunicación, que suena en todas las quinielas para la Alcaldía de Madrid, está por delante de ella, ya que es el elegido por el 6%.

De momento, Mariano Rajoy no ha dado ninguna señal de querer dar un paso atrás. De hecho, en las últimas entrevistas que ha concedido ha reconocido que su intención es volver a presentarse para permanecer en Moncloa al menos cuatro años más. Sin embargo, en el Partido Popular se ha instalado la idea de que el presidente tomará la decisión en uno u otro sentido cuando las elecciones estén cerca.

Ficha técnica