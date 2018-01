Rajoy insiste en que intentará repetir como candidato del PP a las generales

Es el miembro de un Gobierno que más tiempo ha pasado en Moncloa. Pero no está cansado. Mariano Rajoy ha vuelto a insistir este miércoles en una entrevista radiofónica que "intentaré repetir" como candidato del Partido Popular a las próximas elecciones generales previstas para 2020. El presidente del Gobierno ha insistido también en que tanto su gabinete como su partido no necesitan remodelación y se ha cerrado a hacer cualquier cambio más allá de nombrar a José Luis Ayllón jefe de su gabinete en sustitución de Jorge Moragas.

Rajoy ha echado balones fuera sobre la financiación irregular de su partido y ha mantenido que en muchas ocasiones el presidente de un partido desconoce qué hacen sus colaboradores. "En esta vida hay que asumir responsabilidades, pero a veces hay colaboradores que hacen lo que no hay que hacer y eso no significa que el responsable de una organización sea el responsable de todo". El líder del PP se limitó a decir que esos compañeros que hoy están sentados en un banquillo ya no forman parte del partido conservador.

Además, el presidente del Gobierno se refugió en sus tres últimas victorias electorales para dar por amortizada la corrupción que asola a su partido. Ayer mismo,el director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, narró durante más de tres horas en la comisión de investigación del Congreso cómo el extesorero Luis Bárcenas le describió la caja b del PP como una "máquina de delinquir". Rajoy, al que no se le ha preguntado sobre las declaraciones del periodista en sede parlamentaria, zanjó la polémica de la corrupción: "La gente ha confiado e mi partido y trabajo para que así siga siendo en el futuro".

No ha leído la carta de Torrent

La mayor parte de la entrevista giró en torno al desafío secesionista. El presidente del Gobierno reconoció que la carta que le envió el presidente del Parlament, Roger Torrent, para reunirse ya está en su despacho aunque no la ha leído todavía "porque he estado fuera". El presidente dejó entrever que no tiene ninguna intención de cerrar esa cita porque "en la vida he tenido que hacer una reunión para ver cómo se celebra una sesión de investidura".

Sobra la endiablada situación que vive Carles Puigdemont, Rajoy ha sido claro y contundente: el Gobierno de España hará "todo lo posible" para que se cumpla la ley. "Es nuestra obligación y la voy a cumplir", insistió, tras recordar que su deseo es que en Cataluña "se cumpla la ley" y se devuelva "la normalidad institucional". Además, amenazó al expresidente fugado recordando que "el Gobierno de España puede hacer muchas cosas", como ya hizo aplicando el artículo 155 de la Constitución.

Un referéndum que sí se celebró

Rajoy respaldó las declaraciones que hizo este martes su ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que dijo que están protegidas las fronteras para que Puigdemont no entre en territorio español "en el maletero de un coche". "La instrucción que tienen es que así sea", añadió el presidente en la entrevista. "Hará cuanto esté en su mano".

El momento más tenso es cuando el entrevistador le preguntó al presidente cómo puede garantizar el Gobierno que Carles Puigdemont no entre en España sin ser detenido. "También garantizaron que no habría urnas el 1 de octubre y las hubo", reflexionó el periodista. "Nosotros garantizamos que no habría referéndum y no lo hubo", respondió el presidente. Sobre la mala imagen que se ofreció al mundo por el despliegue policial de aquel día, Rajoy ha optado por la vía del desconocimiento: "Yo de operativos policiales no sé".