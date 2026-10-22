Sonsoles Ónega visita Jumilla para acercar al público su última novela, su trayectoria literaria y periodística

La periodista y escritora Sonsoles Ónega, recibiendo el Premio Planeta, en el año 2023. Alejandro García / EFE

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LO ESENCIAL Las claves Sonsoles Ónega protagonizará un encuentro literario este sábado a las 12:00 horas en el Teatro Vico de Jumilla. La periodista y escritora presentará su última novela, 'Llevará tu nombre', ambientada en el Madrid del siglo XIX. El acto consistirá en una entrevista conducida por el periodista Pedro J. Fernández sobre la obra y la trayectoria de la autora. El evento está respaldado por la Concejalía de Cultura de Jumilla en un espacio con capacidad para 350 personas.

La reina de las tardes con Antena 3 y Premio Planeta en el año 2023 visitará el Teatro Vico de Jumilla. La periodista y escritora gallega Sonsoles Ónega protagonizará un encuentro literario con motivo de su último trabajo: Llevará tu nombre.

La novela -publicada en febrero por la Editorial Planeta- está ambientada en el convulso Madrid del siglo XIX, como un homenaje a mujeres como su protagonista, Mada Riva, que desea escribir un libro y se enfrenta a un sistema que intenta silenciarla.

"La aparición del cadáver de una mujer en la playa de la villa de Comillas, en el verano de 1882, deja a la joven Mada Riva señalada como culpable del asesinato", tal y como resume una sinopsis de Planeta de Libros. "Para proteger tanto el apellido como el honor, su propia familia firma su sentencia: debe desaparecer sin dejar rastro y se marcha a la capital donde deberá enfrentarse a la soledad y al olvido".

Sonsoles Ónega hablará sobre su novela en este encuentro literario, previsto en el Teatro Vico de Jumilla, el próximo sábado, a partir de las 12 horas.

"Durante la presentación, Sonsoles Ónega será entrevistada por el periodista jumillano Pedro J. Fernández, con quien mantendrá una conversación en torno a su nueva obra, su trayectoria literaria y su experiencia como periodista y escritora", según avanza en un comunicado del Ayuntamiento de Jumilla.

"El encuentro permitirá al público conocer de primera mano algunos de los aspectos de Llevará tu nombre y acercarse al proceso creativo de su autora".

Aforo: 350

El Teatro Vico tiene capacidad para 350 personas y el evento literario cuenta con el respaldo de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Jumilla que espera que se llene el aforo.

No hay que olvidar que la escritora y periodista presenta, de lunes a viernes, el programa Y Ahora Sonsoles, el magacín de las tardes que tiene una audiencia media de 800.000 espectadores y un share del 11% -según Atresmedia-

Llevará tu nombre es un nuevo éxito de Sonsoles Ónega, tras firmar Mil besos prohibidos (2020); Después del amor (2017), novela con la que ganó el Premio Fernando Lara, o alzarse con el Premio Planeta con Las hijas de la criada: un retrato generacional de tres mujeres gallegas que superó de largo el medio millón de ejemplares vendidos y que ha sido adaptada como serie en el prime time de Antena 3.

De hecho, se ha convertido en la ficción nacional más vista de esta temporada y este jueves se despide con una media del 10,7% de cuota de pantalla y más de 1,6 millones de espectadores únicos.

El sábado, el Teatro Vico ofrecerá la oportunidad de escuchar en las distancias cortas a una profesional que convierte en éxito cada proyecto, a base de trabajo, sin perder nunca una sonrisa que cada tarde cautiva a los telespectadores.