Una vista aérea de La Manga del Mar Menor, E. E.

El Pleno de San Javier aprueba medidas extraordinarias de vivienda y preservar valores territoriales de La Manga

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LO ESENCIAL Las claves El Pleno de San Javier aprueba medidas para fomentar la vivienda protegida y asequible, tanto en compra como en alquiler, aplicando el Decreto-Ley de la Región de Murcia. Se permitirá transformar locales comerciales y suelos terciarios en vivienda protegida, con excepción de La Manga para preservar su actividad turística y económica. Las medidas incluyen incentivos como la prima de edificabilidad y proyectos unificados residenciales para agilizar los plazos de tramitación urbanística. La aplicación de incentivos se limitará a sectores urbanizables con planeamiento ya aprobado para garantizar las infraestructuras y servicios públicos adecuados.

El Pleno de San Javier ha aprobado un acuerdo sobre la aplicación selectiva en el municipio de las medidas extraordinarias en materia de vivienda y urbanismo que recoge el Decreto-Ley de Vivienda Asequible de la Región de Murcia.

El concejal de Urbanismo, Antonio Marcelo Martínez explica que las medidas aprobadas tienen como eje el fomento de la vivienda protegida y asequible, tanto en régimen de compra como de alquiler.

Entre las actuaciones más relevantes, el edil detalla que teniendo en cuenta el aprovechamiento del tejido urbano consolidado, se incluye la posibilidad de destinar suelos y edificaciones de usos terciarios, comerciales u oficinas a vivienda protegida, con excepción de La Manga.

Además, se contempla la transformación de locales comerciales en viviendas protegidas con excepción de los principales ejes comerciales de La Manga del Mar Menor, preservando su actividad turística y económica.

En esta línea se incluye la compatibilidad del uso residencial protegido, en determinados equipamientos públicos, optimizando el patrimonio municipal y excluyendo los destinados a usos educativo o sanitario.

Incentivos urbanísticos

En materia de incentivos urbanísticos para la promoción de vivienda protegida se incluye la aplicación de la prima de edificabilidad vinculada la construcción de vivienda protegida. También se favorecerá la agilización de la gestión urbanística mediante la propuesta de la figura del proyecto unificado residencial como mecanismo de simplificación y reducción de plazos de tramitación.

Entre las medidas se propone limitar su aplicación a los sectores urbanizables y ámbitos con planeamiento de desarrollo ya aprobado, garantizando así una adecuada dotación de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos.

El edil de Urbanismo remarca que hay otras medidas del Decreto que no se consideran procedentes para su aplicación en San Javier, como las actuaciones en edificaciones o urbanizaciones inconclusas, debido a su escasa o nula incidencia en el término municipal.

También las primas de edificabilidad asociadas a situaciones especiales de rehabilitación, descontaminación o afecciones arqueológicas, por el mismo motivo.

Antonio Marcelo Martínez sostiene que “la propuesta responde a una estrategia urbana coherente y equilibrada, orientada a facilitar el acceso a la vivienda asequible, fomentar la rehabilitación y reutilización del parque inmobiliario existente, impulsar la actividad residencial mediante incentivos urbanísticos y agilizar la gestión administrativa, todo ello preservando los valores territoriales, económicos y turísticos". En particular, La Manga.