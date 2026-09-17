La Feria Unvex acerca a San Javier lo último de empresas punteras en drones, sistemas de inteligencia y guerra electrónica

Uno de los drones no tripulados que se han podido ver durante la celebración de la Feria UNVEX en San Javier. CARM

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Las claves Generado con IA La Feria Unvex ha convertido el antiguo aeropuerto de San Javier en el epicentro nacional de drones, guerra electrónica e inteligencia, reuniendo a más de 50 empresas y representantes institucionales. El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado un acuerdo con la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa para impulsar el desarrollo y exportación de tecnología local. El alcalde de San Javier ha anunciado la próxima inauguración de una incubadora de start ups en las antiguas instalaciones administrativas del aeropuerto, tutelada por el proyecto CAETRA y la Agencia Espacial Europea. El evento ha destacado la presencia de empresas líderes como Indra, Airbus y Arquimea, y ha mostrado aplicaciones tecnológicas que van más allá de la defensa, como la agricultura de precisión y la vigilancia marítima.

El antiguo aeropuerto civil de San Javier se ha convertido en epicentro nacional de las últimas tendencias en drones, sistemas autónomos, guerra electrónica, inteligencia, vigilancia y lucha contra sistemas no tripulados.

Todo ello, de la mano de la décima edición de la Feria Unvex: el mayor evento de sistemas no tripulados de España que ha reunido durante dos días a más de medio centenar de empresas, a miembros de las Fuerzas Armadas y administraciones públicas.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha asistido para abanderar todos los logros conseguidos por Caetra: el programa que ha impulsado para favorecer el desarrollo de tecnologías duales en los ámbitos de la defensa, la seguridad y la reconstrucción.

“No queremos limitarnos a ser usuarios de esta tecnología. Queremos desarrollarla, fabricarla y exportarla”, según ha afirmado López Miras.

“En el marco de Unvex vamos a firmar un acuerdo de colaboración con la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio, para favorecer, entre otros objetivos, el crecimiento de las empresas de la Región del sector de la defensa".

🚀La #RegiónDeMurcia apuesta por desarrollar, fabricar y exportar tecnología de drones.



Innovación para abrir nuevos mercados para nuestras empresas y generar oportunidades a los jóvenes.@unvex_ reúne en #SanJavier a los referentes de un sector con enorme potencial de… pic.twitter.com/CWqH7AupNW — Fernando López Miras (@LopezMirasF) September 16, 2026

El recinto desplegado por la feria contaba con varios stands y en uno de ellos el protagonista era Caetra y su impulso a las tecnologías duales.

Entre las empresas participantes que han presentado sus últimos proyectos destacan: Indra Group, Airbus, Arquimea y Navigation-Grupo Oesía. También han estado presentes el Ministerio de Defensa, los Ejércitos del Aire y del Espacio, el Ejército de Tierra, la Armada o la UME, entre otras unidades.

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha aprovechado su asistencia a este evento con proyección nacional para anunciar la importante renovación que experimentará uno de los espacios del aeródromo civil que está en desuso.

"En unas semanas, se inaugurarán las antiguas instalaciones administrativas del aeropuerto reconvertidas en una incubadora de start ups, tuteladas por el proyecto CAETRA y la propia Agencia Espacial Europea que durante los próximos tres años tutelará a doce empresas”, según ha detallado el regidor popular.

Luengo ha resaltado "la importancia" que tiene para San Javier este proyecto de reconversión de las antiguas instalaciones del aeropuerto y la celebración de un evento de la magnitud de UNVEX: "Se dan cita las principales empresas constructoras y desarrolladoras de sistemas relacionados con las tecnologías satelitales, que además del área de la Defensa, también tienen otras aplicaciones con un futuro infinito como el control de plagas, pintura de precisión en invernaderos, lucha contra incendios o vigilancia en el mar, entre otras”.

La intensa programación de la Feria UNVEX ha incluido conferencias y una zona de demostraciones estáticas y demostraciones en movimiento. Todo ello, con el objetivo de que estas empresas punteras muestren su potencial y surja la oportunidad de establecer sinergias con el programa CAETRA y la futura incubadora de start ups que convertirá el aeródromo en un entorno tecnológico de primer orden.