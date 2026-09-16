Miles de personas asisten a la Romería de la Virgen de la Fuensanta en Murcia: "Una pasión única que emociona"

López Miras, este martes, durante la Romería de la Virgen de la Fuensanta. CARM

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Las claves Generado con IA Miles de fieles acompañaron a la Virgen de la Fuensanta en su tradicional romería desde Murcia hasta su santuario en Algezares. El evento, celebrado como colofón a la Feria de Septiembre, fue calificado de "histórico" por el presidente regional Fernando López Miras. Autoridades y vecinos destacaron la emoción y la unión que genera esta celebración, considerada una pasión única para los murcianos. La alcaldesa Rebeca Pérez resaltó el cariño y la tradición que la Virgen de la Fuensanta representa para generaciones de murcianos.

La Romería de la Virgen de la Fuensanta volvió a congregar a miles de fieles a lo largo de su recorrido desde la capital del Segura hasta su santuario en la pedanía murciana de Algezares.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, asistió a la misa de despedida de Nuestra Señora la Virgen de la Fuensanta, previa al traslado de la patrona de Murcia hasta su santuario que tuvo lugar este martes, como colofón a la Feria de Septiembre de Murcia.

López Miras aseguró que se trata de una romería “histórica” para la Región de Murcia.

También puso en valor que "son muchos lo que se acercan hasta Murcia para acompañar a la patrona de la ciudad: una pasión que es única y emociona".

🇪🇸✝️ Murcia arropa a su Patrona con miles de fieles que acompañan a la Virgen de la Fuensanta en su regreso a su Santuario en Algezares: "¡Viva!"



Con las calles llenas, corazones unidos y un mismo grito que ha resonado con fuerza durante todo el paso: "¡Viva la Virgen de la… pic.twitter.com/gaeEK2qgID — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) September 15, 2026

El presidente murciano destacó que esta peregrinación pone “colofón a unos días de alegría”, que se han "preparado con mucho cariño y mucha ilusión” por parte del Ayuntamiento de Murcia y las personas que están en los Huertos del Malecón.

Por su parte, la alcaldesa de la capital del Segura, Rebeca Pérez, a través de su cuenta de 'X', ha subrayado que "Murcia ha vuelto a demostrar el inmenso cariño que siente por su Patrona".



"Cientos de miles de murcianos hemos acompañado a la Virgen de la Fuensanta en su regreso al Santuario". "Un día que forma parte del alma de Murcia y que une, año tras año, a generaciones de murcianos".