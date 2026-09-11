El Ministerio declara de interés turístico nacional a la Fiesta de la Vendimia de Jumilla: "Es una gran noticia para la Región"

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Las claves Generado con IA La Fiesta de la Vendimia de Jumilla ha sido declarada de Interés Turístico Nacional por el Ministerio de Turismo. El reconocimiento destaca la singularidad, historia y valor cultural de la tradición vitivinícola de Jumilla. La fiesta, celebrada en agosto, incluye actos como la Gran Cabalgata del Vino y el Primer Mosto al Niño de las Uvas. La Federación de Peñas ha sido felicitada por su labor en la obtención de este importante reconocimiento para la localidad.

La singularidad, la historia y la repercusión turística de la Fiesta de la Vendimia de Jumilla ha recibido un merecido reconocimiento tras ser declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

El Ministerio de Industria y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Turismo, ha adoptado esa decisión por "el valor de una fiesta que ha convertido la tradición vitivinícola del municipio en una manifestación cultural singular y que contribuye a preservar y difundir uno de los elementos más representativos de la identidad de la localidad".

Así lo ha anunciado la Delegación del Gobierno en un comunicado difundido este viernes. El delegado Francisco Lucas ha "felicitado especialmente" a la Federación de Peñas, "por su trabajo para conseguir este reconocimiento" y ha subrayado que es "una gran noticia" para todo el sector turístico.

La Fiesta de la Vendimia se celebra durante el mes de agosto. Su etapa moderna comenzó en 1972, y desde entonces, ha ido incorporando nuevos actos y tradiciones hasta convertirse en una de las principales expresiones festivas de la localidad.

Algunos de los momentos más representativos son la Gran Cabalgata del Vino, la Ofrenda de Uvas o el Primer Mosto al Niño de las Uvas donde la uva es pisada de manera tradicional para obtener el primer mosto de la cosecha. Este acto simboliza para todos los jumillanos el comienzo de un nuevo ciclo vitivinícola y la estrecha relación que Jumilla mantiene con el cultivo de la uva, la vendimia y la elaboración del vino.

“Es un reconocimiento más que merecido a unas fiestas que celebran nuestra historia, nuestra identidad y nuestras tradiciones, profundamente vinculadas a la cultura del vino. Además, esta declaración supone un importante impulso para dar a conocer la Fiesta de la Vendimia de Jumilla más allá de nuestra Región y atraer a más visitantes", tal y como ha reflexionado el delegado del Gobierno en Murcia.