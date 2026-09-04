Miras anuncia su oposición a la nueva financiación autonómica: "No seremos cómplices de una España más desigual"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en una imagen de archivo. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA La Región de Murcia se opondrá al nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno central. El presidente murciano, Fernando López Miras, critica que el acuerdo beneficia al independentismo catalán y excluye a otras comunidades. Murcia denuncia ser la comunidad autónoma peor financiada, recibiendo 294 euros menos por habitante ajustado que la media nacional. El acuerdo con Cataluña incluye el traspaso de la recaudación total del IRPF generado en esa comunidad durante 2026.

La Región de Murcia se opondrá al nuevo modelo de financiación autonómica que pretende sacar adelante el Gobierno central, este viernes, en el Consejo de Política Fiscal que se celebra en Madrid.

"La Región de Murcia quiere un nuevo modelo de financiación autonómica. Pero no el que Sánchez ha pactado con Junqueras para privilegiar al independentismo", tal y como ha avanzado el presidente murciano, Fernando López Miras, a través de su cuenta de 'X'.



"Lo que nos afecta a todos tiene que negociarse con todos".

El Ejecutivo murciano lleva toda la legislatura recordando a la Moncloa que la Región de Murcia es la comunidad autónoma "históricamente" peor financiada, dentro de este sistema. Incluso López Miras ha llegado a pedir a Sánchez que convocara la Conferencia de Presidentes para negociar un cambio modelo, equitativo para todos los territorios.

Prueba de ello es que el último informe elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), cifra la financiación efectiva de la Región de Murcia en 3.372 euros por habitante ajustado, frente a los 3.666 euros de media de las comunidades con régimen común.

Esto supone que Murcia recibe 294 euros menos por habitante ajustado. De forma que cayó como un jarro de agua fría el acuerdo que el Gobierno cerró con Cataluña, de financiación singular, y que contempla, por ejemplo, el traspaso de los impuestos que la Generalitat recaude todo el IRPF generado en Cataluña durante 2026.

"No vamos a ser cómplices de una España más desigual en la que la Región de Murcia sigue a la cola en financiación", tal y como ha zanjado López Miras, adelantando en 'X' cuál será el sentido del voto de su comunidad en el Consejo de Política Fiscal.