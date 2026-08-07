El periodista Antonio Lucas y el grupo Viva Suecia reciben Los Castilletes de Oro del Festival del Cante de las Minas

El poeta y periodista Antonio Lucas y el grupo Viva Suecia, junto al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, recibiendo el premio del Festival del Cante de las Minas de La Unión. CARM

Las claves

Las claves Generado con IA Antonio Lucas y el grupo Viva Suecia han recibido los Castilletes de Oro del Festival Internacional del Cante de las Minas en La Unión. El acto de entrega fue presidido por el presidente regional Fernando López Miras en el Ayuntamiento de La Unión. Los galardonados son reconocidos por su aporte cultural, su defensa del flamenco y su representación de la Región de Murcia. Antonio Lucas es poeta y periodista premiado; Viva Suecia es una destacada banda murciana de indie rock con diversos reconocimientos.

El poeta y periodista Antonio Lucas y el grupo Viva Suecia han recibido los prestigiosos Castilletes de Oro del Festival Internacional del Cante de las Minas que se celebra en La Unión.

El acto de entrega ha tenido lugar en el Ayuntamiento de La Unión y ha estado presidido por el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras.

"Los Castilletes de Oro del Festival Internacional del Cante de las Minas reconocen a referentes del mundo de la cultura, que defienden el flamenco y representan a la Región de Murcia, como Antonio Lucas y Viva Suecia", tal y como ha subrayado López Miras en su cuenta personal de X.

"Ellos, a través de su arte, transforman el sufrimiento en belleza, igual que el flamenco".

Antonio Lucas escribe desde 1996 en el diario El Mundo y es colaborador de RNE y de la Cadena SER. En su trayectoria como poeta tiene publicados varios títulos y ha recibido premios, como el Ojo Crítico de Poesía 2000; el Premio Internacional Ciudad de Melilla o el Premio Loewe.

Por su parte, Viva Suecia, la banda de indie rock nacida en Murcia en 2013 fruto de la amistad entre Jess Fabric y Alberto Cantúa, atesora cinco álbumes, un Premio MIN a Mejor Canción, un MTV al Mejor Artista Español y en sus conciertos se cuelga el cartel de sold out.

Los Castilletes de Oro del @festcanteminas reconocen a referentes del mundo de la cultura, que defienden el flamenco y representan a la #RegióndeMurcia, como Antonio Lucas y Viva Suecia.



Ellos, a través de su arte, transforman el sufrimiento en belleza, igual que el flamenco. pic.twitter.com/SM0fqcbWED — Fernando López Miras (@LopezMirasF) August 5, 2026

El presidente murciano subrayó que en la figura de Antonio Lucas “se conjugan dos cuestiones inherentes al flamenco: la verdad y un carácter diferente que reviste su arte y que, en este caso, viene de su padre, Pepe Lucas, Medalla de Oro de la Región de Murcia”.

López Miras también puso en valor la capacidad de Viva Suecia para ir “en la búsqueda de algo más, del entretenimiento, la justicia social y la igualdad de oportunidades” a través de su música.

Los Castilletes de Oro son la máxima distinción institucional del certamen y el jefe del Ejecutivo autonómico concluyó que los galardonados “son referentes en el mundo de la cultura que defienden el flamenco y representan a la Región de Murcia".