Miras denuncia que el Gobierno tiene "pendientes de ejecutar 22 actuaciones" para evitar inundaciones en Murcia

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (2i), este lunes, inaugurando una infraestructura hidráulica en Alcantarilla. CARM

Las claves

Las claves Generado con IA El presidente López Miras denuncia que el Gobierno central tiene pendientes 22 actuaciones para evitar inundaciones en Murcia, valoradas en más de 660 millones de euros. Se ha inaugurado en Alcantarilla un tanque de tormentas subterráneo con capacidad para 10.000 metros cúbicos, que aliviará la red de saneamiento durante lluvias torrenciales. El proyecto transforma un espacio degradado en un pulmón verde, integrando patrimonio local como la Rueda de la Noria y el Acueducto de Alcantarilla. La intervención ha sido posible gracias a la colaboración entre la Administración, Hidrogea y la Fundación PepsiCo, respetando la tradición agrícola de la huerta murciana.

La nueva infraestructura unificará ingeniería hidráulica de vanguardia con la creación de un gran espacio de esparcimiento a orillas del río Segura. El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha inaugurado -este lunes- el proyecto de Recuperación de la Huerta y Aprovechamiento Hídrico de Alcantarilla.

La clave de esta infraestructura es un tanque de tormentas subterráneo, dotado con una capacidad para albergar 10.000 metros cúbicos de agua, y que se encargará de aliviar la red de saneamiento y alcantarillado municipal durante episodios de lluvias torrenciales, incluso de una DANA.

López Miras ha aprovechado el estreno de esta infraestructura, acompañado de la alcaldesa de Alcantarilla, Paqui Terol, para denunciar que el Gobierno central “tiene todavía pendientes de ejecutar 22 actuaciones, por valor de más de 660 millones de euros", para prevenir inundaciones a lo largo de la Región de Murcia.

“Cuando vemos veranos tan calurosos como los actuales, en los que la temperatura del Mediterráneo está en máximos históricos, nos preocupamos porque eso suele ser señal de que en septiembre u octubre llega la gota fría y posibles danas”.

“Ahora que estamos viendo cómo los fenómenos climatológicos extremos ponen en riesgo la vida de las personas y todos nuestros entornos, es importante que todas las administraciones colaboremos y que apostemos por la protección en situaciones adversas como la de las danas”, tal y como ha insistido López Miras.

A lo largo de esta legislatura, el Gobierno de la Región de Murcia ha ejecutado 12 proyectos que suman más de 30 millones de euros y cuyo objetivo es combatir los episodios climatológicos extremos, principalmente las lluvias.

De hecho, el presidente autonómico ha remarcado que el proyecto inaugurado en Alcantarilla "va a proteger a las personas y al medio ambiente cuando haya fenómenos climatológicos adversos, fenómenos de lluvias que cada vez son más frecuentes y más intensas".

López Miras, este lunes, conociendo los detalles de la nueva infraestructura hidráulica de Alcantarilla. CARM

Esta actuación ha supuesto una inversión de un millón de euros, para transformar un espacio degradado en un pulmón verde, plenamente integrado junto al conjunto patrimonial de la Rueda de la Noria y el Acueducto de Alcantarilla.

Para ello, este sistema captará el primer caudal de lluvia junto con los sedimentos y arrastres para evitar que terminen vertidos de manera directa sobre el cauce del río Segura.

Al margen de las características técnicas de protección hidráulica, el Gobierno autonómico ha resaltado en un comunicado que esta intervención ha hecho posible la transformación de un terreno vulnerable en un nuevo pulmón verde para el municipio.

Ejemplo de colaboración

"El diseño paisajístico respeta e integra la tradición agrícola de la huerta murciana, mediante cultivos locales, ubicándose de manera armónica junto a monumentos icónicos de la gestión histórica del agua de la localidad, como son el Acueducto, la Rueda de la Noria y el Museo Etnográfico", tal y como resalta un comunicado difundido por el Palacio de San Esteban.

Este proyecto es un ejemplo de coordinación entre la Administración pública con Hidrogea y la Fundación PepsiCo, para el aprovechamiento eficiente del agua, sin perder de vista algo tan tradicional como la huerta del Segura.