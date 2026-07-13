El Puerto de Cartagena instala alumbrado con tecnología LED y reduce un 25% el consumo energético

Las claves

Las claves Generado con IA El Puerto de Cartagena ha renovado integralmente el alumbrado exterior de los muelles y dársenas de Escombreras con tecnología LED de última generación. La actuación incluye la sustitución de más de 500 proyectores por luminarias LED, la instalación de nuevas torres de iluminación y la modernización de cuadros eléctricos y sistemas de control. La modernización permite reducir un 25% la potencia instalada, con un ahorro estimado de 578.000 kWh y 165.000 euros anuales, además de evitar la emisión de 301 toneladas de CO2 cada año. El proyecto, financiado con fondos europeos NextGenerationEU, refuerza el compromiso del puerto con la transición energética, la sostenibilidad y la mejora de la eficiencia operativa.

La Autoridad Portuaria de Cartagena ha terminado la renovación integral del alumbrado exterior de los muelles y dársenas de Escombreras.

Se trata de una actuación estratégica que supone un nuevo avance en su apuesta por la modernización de las infraestructuras, la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental.

El proyecto, financiado con fondos europeos NextGenerationEU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, permitirá optimizar el funcionamiento de las instalaciones portuarias y mejorar las condiciones de seguridad en el desarrollo diario de la actividad logística y operativa.

La intervención ha consistido en la sustitución del sistema de iluminación convencional por tecnología LED de última generación, una solución más eficiente, duradera y adaptada a las necesidades actuales del recinto portuario.

A esta renovación se suma la incorporación de un sistema inteligente de telegestión, que permitirá regular y supervisar la iluminación de manera más precisa, adaptándola a las características de cada zona y favoreciendo un uso más racional de la energía.

Instalada una de las nuevas torres de alumbrado LED en los muelles del Puerto de Cartagena. Autoridad Portuaria de Cartagena

En términos de alcance, la actuación ha supuesto la renovación de las 44 torres de iluminación existentes en los muelles, la instalación de dos nuevas torres de 20 metros de altura y dos columnas adicionales de 12 metros, así como la sustitución de más de medio millar de proyectores convencionales por luminarias LED de alta eficiencia.

Además, el proyecto ha incluido la modernización de los cuadros eléctricos y de los sistemas de control del alumbrado, lo que permitirá una gestión más avanzada, segura y eficaz de toda la red de iluminación exterior.

Gracias a esta actuación, el Puerto de Cartagena reducirá cerca de un 25% la potencia instalada destinada al alumbrado exterior, un descenso que se traducirá en un ahorro energético estimado de 578.000 kWh al año.

Esta cifra equivale al consumo anual de más de 160 hogares y permitirá, además, evitar la emisión de 301 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera cada año, reforzando así el compromiso de la Autoridad Portuaria con la transición energética y la descarbonización de su actividad.

El ahorro económico derivado de esta mejora se sitúa en torno a los 165.000 euros anuales, lo que confirma el impacto positivo de la inversión no solo desde el punto de vista ambiental, sino también en términos de eficiencia en la gestión de los recursos públicos y reducción de costes de explotación.

De este modo, la modernización del alumbrado se convierte en una actuación con efectos directos tanto sobre la competitividad del puerto como sobre la calidad de los servicios que presta a operadores y clientes.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández, ha subrayado que “esta actuación demuestra que sostenibilidad y competitividad pueden avanzar de la mano”.

Ha destacado que la modernización de las infraestructuras portuarias “permite reducir el consumo energético, disminuir costes de explotación y ofrecer unas instalaciones más eficientes y seguras para nuestros clientes y operadores”.

Asimismo, ha señalado que el Puerto de Cartagena continúa incorporando soluciones orientadas a mejorar su funcionamiento, avanzar hacia un modelo más sostenible y alinearse con los objetivos europeos de descarbonización y transición energética dentro de su estrategia verde.

Con esta actuación, la Autoridad Portuaria de Cartagena da un nuevo paso en su hoja de ruta hacia un puerto más innovador, eficiente y respetuoso con el entorno, integrando tecnología avanzada en sus infraestructuras y consolidando un modelo de gestión orientado a la sostenibilidad, la seguridad y la mejora continua de la actividad portuaria.