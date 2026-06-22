Un nuevo tramo de carril bici de 305 metros conecta Los Alcázares y San Javier para mejorar la movilidad sostenible

Las claves

Las claves Generado con IA Se ha inaugurado un nuevo tramo de 305 metros de carril bici que conecta Los Alcázares con San Javier, mejorando la movilidad sostenible. El carril discurre por la carretera RM-F34 y soluciona uno de los puntos más problemáticos para la circulación ciclista entre ambos municipios. La infraestructura es bidireccional, cuenta con nueva iluminación y señalización, y está segregada del tráfico de vehículos a motor para mayor seguridad. La obra, financiada con fondos europeos, busca fomentar el cicloturismo y la ciclologística, y forma parte de la estrategia local para ampliar la red ciclista.

El Ayuntamiento de Los Alcázares ha inaugurado el tramo 3 del carril bici que permite conectar este municipio con el de San Javier, una actuación que supone un nuevo avance en materia de movilidad sostenible y seguridad vial para los usuarios de la bicicleta.

Esta nueva infraestructura facilita desde el desplazamiento entre ambos municipios a través de un itinerario más seguro, accesible y adaptado a las necesidades de ciclistas y otros usuarios de movilidad activa.

Los trabajos se han desarrollado en los últimos meses sobre la carretera RM-F34, en el tramo comprendido entre la calle Fragata y el linde municipal con San Javier.

Se trataba de uno de los puntos más sensibles del recorrido, ya que el tránsito discurría por una zona de carretera que presentaba mayores dificultades para la circulación ciclista. Con esta intervención, se da respuesta a una demanda vinculada tanto a la seguridad como a la mejora de la conectividad entre ambos términos municipales.

El nuevo tramo cuenta con una longitud de 305 metros y se ha ejecutado como carril bidireccional, incorporando además nueva iluminación y señalética vertical y horizontal a lo largo de todo el recorrido.

Ciclista circulando por el carril

Estos elementos permiten reforzar la seguridad, ordenar mejor el tránsito y ofrecer mayores garantías a quienes utilizan este tipo de transporte en sus desplazamientos cotidianos o con fines turísticos y deportivos.

La actuación no solo mejora la movilidad ciclista, sino que también favorece otros usos vinculados al transporte sostenible, como el cicloturismo o la ciclologística.

Además, la segregación del carril bici respecto a la circulación de vehículos a motor incrementa la comodidad y la protección de las personas usuarias, contribuyendo al mismo tiempo a un modelo urbano más eficiente, saludable y respetuoso con el entorno.

La obra ha sido ejecutada por la empresa Jumabeda SL con un presupuesto de licitación de 217.642,40 euros, IVA incluido.

La actuación ha sido financiada al 100% a través del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino, con fondos de la Unión Europea, NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Carretera del municipio de Los Alcázares

Con esta inauguración, Los Alcázares continúa avanzando en su estrategia de mejora de la red ciclista del municipio. Próximamente está prevista también la apertura del tramo 2, que discurre desde la avenida Radiobaliza Óscar hasta la calle Pintor Vitorio Nicolás.

De este modo, serán ya tres los tramos puestos en marcha en los últimos meses, una actuación global que permitirá reordenar el uso del Paseo Marítimo y reforzar la conectividad urbana para todas aquellas personas que apuestan por la bicicleta y por formas de desplazamiento más sostenibles.