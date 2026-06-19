El MITECO adjudica por 1,72 millones el mantenimiento y conservación de siete presas de la Cuenca del Segura

Presa de Los Rodeos, una de las infraestructuras incluidas en el contrato de mantenimiento y conservación de la cuenca del Segura.

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Las claves Generado con IA El MITECO ha adjudicado un contrato de 1,72 millones de euros para el mantenimiento y conservación de siete presas de la Cuenca del Segura. Las presas incluidas son La Cierva, Los Rodeos, Doña Ana, Pliego, Bayco u Ortigosa, Los Charcos y El Boquerón, gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Segura. Estas infraestructuras son clave para la regulación hidráulica, la gestión segura del agua durante crecidas y, en el caso de La Cierva, el regadío. El contrato busca mantener la funcionalidad y seguridad de las presas, cumpliendo con la normativa de seguridad de presas y embalses.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha adjudicado el contrato para el mantenimiento, conservación y ayuda a la explotación de siete presas de titularidad estatal gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

Las actuaciones se desarrollarán en las presas de La Cierva, Los Rodeos, Doña Ana, Pliego, Bayco u Ortigosa, Los Charcos y El Boquerón.

Estas infraestructuras desempeñan un papel esencial en la regulación hidráulica de distintos cauces de la cuenca del Segura, ya que permiten laminar avenidas y contribuir a una gestión más segura del agua en episodios de crecida.

En concreto, actúan sobre la cuenca de los ríos Mula y Pliego, así como sobre la Rambla de Doña Ana, la Rambla del Bayco, la Rambla del Boquerón y la Rambla de Los Charcos, estas tres últimas afluentes del río Mundo.

Embalse desembalsando agua. EFE

Además de su función de protección frente a avenidas, la presa del embalse de La Cierva también tiene uso para regadío, lo que refuerza su importancia dentro del sistema hidráulico de la demarcación.

En cuanto a sus características constructivas, todas las presas incluidas en este contrato son de hormigón por gravedad, a excepción del embalse del Bayco, que es de materiales sueltos.

Las actuaciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas tienen como finalidad mantener la plena funcionalidad de estas siete infraestructuras.

Además, busca asegurar que sus instalaciones, equipos y elementos auxiliares continúen operativos en las condiciones de seguridad exigidas. El contrato ha sido adjudicado por un importe total de 1.728.384,93 euros, IVA incluido.

Los trabajos contemplan tareas de mantenimiento, conservación y vigilancia orientadas a prevenir posibles incidencias, detectar y corregir deficiencias, y garantizar el correcto funcionamiento del conjunto de instalaciones vinculadas a las presas y sus embalses.

Del mismo modo, el contrato incluye apoyo a la explotación tanto en situaciones ordinarias como en circunstancias extraordinarias que puedan requerir una respuesta técnica específica.

La ejecución de este contrato permitirá dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 264/2021, de 13 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas de seguridad para las presas y sus embalses.

Vista de un pantano. EFE

Esta normativa fija la obligación de los titulares de estas infraestructuras de llevar a cabo las actuaciones necesarias para mantener los niveles de seguridad requeridos y garantizar su operatividad permanente.

En el caso de estas presas, al ser de titularidad estatal, corresponde a la Administración General del Estado asegurar la ejecución de las labores necesarias de mantenimiento, conservación y vigilancia.

Con esta actuación, el MITECO y la Confederación Hidrográfica del Segura refuerzan la gestión, la supervisión técnica y la seguridad de unas infraestructuras fundamentales para el control hidráulico y el funcionamiento del sistema de la cuenca.