La Unión acogerá el Día de la Región de Murcia para expresar "el orgullo de una tierra" a los ciudadanos que "aportan"

La consejera de economía del Gobierno de la Región de Murcia, Marisa López Aragón

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Las claves Generado con IA El Antiguo Mercado Municipal de La Unión acogerá el XLIV Aniversario del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia el próximo 9 de junio. El Gobierno regional ha aprobado la concesión de las Medallas de Oro y Diplomas de Servicios Distinguidos 2026, que reconocen la trayectoria y aportación de personas, instituciones y colectivos a la sociedad murciana. Las distinciones se otorgan a quienes han contribuido al desarrollo social, económico, cultural o humano de la Región de Murcia, destacando el esfuerzo, la vocación de servicio y la entrega a los demás. La consejera Marisa López Aragón subraya que estos reconocimientos simbolizan el orgullo de la Región y transmiten referentes positivos, especialmente para los jóvenes.

El Antiguo Mercado Municipal de La Unión acogerá el próximo martes 9 de junio, a partir de las 11 horas, el XLIV Aniversario del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.

De momento, el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia ya ha aprobado la concesión de las Medallas de Oro y de los Diplomas de Servicios Distinguidos de la Región de Murcia 2026. Unas distinciones con las que la Comunidad reconoce la trayectoria, el esfuerzo y la aportación de personas, instituciones y colectivos a la sociedad murciana.

La decisión la ha dado a conocer la consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, una de las figuras con mayor peso en el Ejecutivo autonómico tras la remodelación reciente del Gobierno regional.

Estas distinciones forman parte de los reconocimientos más importantes que concede la Comunidad Autónoma y distinguen a quienes han contribuido de manera relevante al desarrollo social, económico, cultural o humano de la Región de Murcia.

La aprobación de estas medallas y diplomas se enmarca, además, en la preparación de los actos institucionales del Día de la Región, una cita tradicional en la que el Gobierno murciano pone en valor el trabajo de quienes han dejado huella en distintos ámbitos.

La consejera Marisa López Aragón subraya durante su intervención el carácter simbólico y colectivo de estos reconocimientos. En su mensaje, defiende que estas distinciones no solo premian trayectorias concretas.

La consejera López Aragón durante su intervención

También representan el agradecimiento de toda la sociedad murciana hacia personas y entidades que han trabajado con constancia y compromiso. “Son premios que expresan el orgullo de una tierra que sabe reconocer a quienes han aportado tanto”, explica en su intervención.

López Aragón insiste además en la importancia de destacar valores como el esfuerzo, la vocación de servicio y la entrega a los demás. La consejera remarca que detrás de cada distinción hay historias de trabajo silencioso, dedicación y responsabilidad, y que la Región debe mirar con orgullo a quienes han contribuido a mejorar la vida de los demás.

También señaló que estos reconocimientos sirven para transmitir referentes positivos a la ciudadanía, especialmente a los más jóvenes.

Aunque la relación completa de galardonados corresponde al decreto oficial y a la comunicación institucional de la Comunidad Autónoma, estas distinciones suelen reconocer a personas, colectivos y entidades vinculadas con la vida social, sanitaria, educativa, cultural, empresarial o solidaria de la Región

La consejera también ha aprovechado su intervención para poner el foco en la unidad institucional y en el valor de las políticas públicas como herramienta de cohesión.

En ese sentido, traslada un mensaje de reconocimiento a todas las personas y entidades que trabajan desde distintos ámbitos para hacer una Región “más fuerte, más moderna y más justa.

Esta idea conecta con el espíritu de estas distinciones. Su discurso busca, en definitiva, proyectar una imagen de agradecimiento y de orgullo compartido en torno a los galardonados.

La concesión de las Medallas de Oro y los Diplomas de Servicios Distinguidos de 2026 supone así uno de los momentos institucionales más destacados del año en la Región de Murcia.

Con este acuerdo, el Gobierno autonómico pretende rendir homenaje a trayectorias ejemplares y reforzar el valor del servicio público, la excelencia y el compromiso con la comunidad. En palabras de la propia consejera, se trata de “reconocer a quienes han hecho grande a esta tierra con su trabajo y su dedicación”