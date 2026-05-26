El Rey Felipe VI, este martes, en Murcia, durante el Tour del Talento con el presidente autonómico, Fernando López Miras.

Rafael Luque Ramírez (Córdoba, 1993), como investigador Ramón y Cajal en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, se ha convertido en uno de los referentes internacionales en el estudio de exoplanetas.

Las claves

Las claves Generado con IA El Rey Felipe VI entrega en Murcia el Premio Princesa de Girona Investigación 2026 al científico Rafael Luque. Rafael Luque, investigador en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, es reconocido por sus contribuciones al estudio de exoplanetas y mundos acuáticos. Luque ha participado en el descubrimiento de más de 220 planetas fuera del sistema solar, consolidándose como referente internacional en su campo. El acto central del Tour del Talento contó con la presencia del tenista Carlos Alcaraz y autoridades como el presidente de la Región de Murcia.

La capital del Segura ha acogido el acto central del Tour del Talento que ha estado presidido por el Rey Felipe VI y durante el que se ha distinguido con el Premio Princesa de Girona Investigación 2026 a Rafael Luque: investigador Ramón y Cajal en el Instituto de Astrofísica de Andalucía.

Un jurado de expertos se ha reunido en Murcia para decidir el proyecto merecedor del galardón y reconocer su trayectoria por “sus contribuciones a la identificación de planetas fuera del sistema solar y al estudio de mundos acuáticos, claves para comprender la formación planetaria y la posible existencia de vida en otros sistemas".

Rafael Luque Ramírez (Córdoba, 1993), como investigador Ramón y Cajal en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, "se ha convertido en uno de los referentes internacionales en el estudio de exoplanetas", según destaca un comunicado de la organización del evento, "contribuyendo al descubrimiento de más de 220 mundos fuera del sistema solar y al estudio de nuevas tipologías planetarias como los mundos acuáticos".

El Tour del Talento ha contado con la asistencia del tenista Carlos Alcaraz. Tal y como marca el protocolo, el Rey Felipe VI ha estado acompañado por el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, quien ha subrayado que "el futuro de España está en manos de la generación más preparada".

"Enhorabuena a Rafael Luque por el Premio Princesa de Girona Investigación 2026", según ha recalcado López Miras. "Para la Región de Murcia es un privilegio acoger un evento del nivel del Tour del Talento, presidido por Su Majestad el Rey".

Por su parte, el investigador galardonado ha subrayado "el valor integrador de esta disciplina: la astronomía nos permite, bajo un mismo cielo, ver que no tenemos diferencias culturales, porque todos estamos bajo el mismo techo".

También ha destacado "los valores" que representa la Fundación Princesa de Girona: "Son los que siempre he intentado aplicar en mi carrera y en mi labor de divulgación científica".