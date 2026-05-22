Exigen cesar al director de la cárcel de Murcia por vejar a funcionarios: "Su continuidad es incompatible con lo legal"

Las claves

Las claves Generado con IA Sindicatos exigen el cese inmediato del director de la prisión Murcia II por presuntas vejaciones y trato degradante a los funcionarios. Denuncian que el director impidió atención médica a un funcionario herido tras una reyerta entre internos armados el 10 de abril. Acusan al director de humillar públicamente a una funcionaria y amenazarla con un expediente disciplinario tras una intervención de riesgo. Las organizaciones sindicales denuncian años de abusos y presiones, y reclaman protección para los trabajadores y una investigación independiente.

Los sindicatos TAMPM, CCOO, USO y APFP exigen el cese inmediato del director de la prisión Murcia II en una concentración masiva ante la Delegación del Gobierno de Murcia. Un centenar de miembros de las organizaciones sindicales han pedido el cese inmediato del dirigente penitenciario, al considerar que su continuidad al frente del establecimiento es "absolutamente incompatible con el respeto a los trabajadores públicos, la legalidad y la dignidad institucional".

Los sindicatos denuncian unos hechos “gravísimos e intolerables” ocurridos el pasado 10 de abril de 2026 durante una violenta reyerta entre internos armados con armas blancas dentro del centro penitenciario de Campos del Río. Tal y como publicó EL ESPAÑOL, un funcionario resultó herido mientras intervenía para proteger la seguridad del centro y evitar consecuencias aún más graves.

Pese a ello, el director del establecimiento le impidió abandonar la prisión para recibir asistencia hospitalaria inmediata, obligándolo a permanecer durante horas soportando dolor y limitación funcional mientras se priorizaban cuestiones burocráticas y administrativas.

Para los sindicatos, este comportamiento constituye "un acto de absoluta deshumanización y un trato degradante impropio de cualquier responsable público".

Una funcionaria que participó en la intervención fue humillada públicamente y amenazada con un expediente disciplinario inmediatamente después de una actuación de extrema tensión y violencia, en lo que consideran un episodio de "trato vejatorio, intimidatorio y machista".

"¿Tú qué eres una 'Super Woman', abriendo las puertas que tú quieras?", este es el reproche "humillante" de Jesús Fernández, director de la prisión murciana a una funcionaria en público.

"No es un caso aislado, ni la primera vez que ocurre. Es su modus operandi", contaban a EL ESPAÑOL fuentes del sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM). Desde esta asociación cuentan a EL ESPAÑOL que van a "denunciarlo a Inspección y ante el Ministerio de Igualdad".

Esta escena entre el director de la prisión y una funcionaria se produjo después de haber tenido lugar una pelea entre presos con un "pincho carcelario", que es un arma blanca. En esa situación de tensión y estrés, la funcionaria abrió una puerta de una sala para separar al recluso del resto y junto con otros compañeros procedieron al cacheo superficial.

"Que sepas que he visto que has sido tú -la que abría las puertas-, ahora te las apañas con Inspección por desobedecer órdenes", recriminó el director según cuentan desde la asociación.

Presiones

Las organizaciones sindicales aseguran también que existieron presiones para alterar y omitir información en los informes oficiales relativos a los hechos, además de impedir inicialmente la adecuada atención sanitaria de internos lesionados durante la reyerta.

TAMPM, CCOO, USO y APFP afirman que estos hechos no son aislados, sino la consecuencia de “años de abusos, humillaciones, miedo y deterioro laboral” dentro del centro penitenciario Murcia II. "Los trabajadores y trabajadoras llevan demasiado tiempo soportando una gestión basada en la presión, el desprecio y el autoritarismo", señalan las organizaciones convocantes, que consideran "incomprensible" que el responsable del centro continúe ocupando un puesto de libre designación tras una década al frente de la prisión y múltiples conflictos acumulados.

Los sindicatos recuerdan además que los hechos ya han sido denunciados ante el Juzgado y la Inspección Penitenciaria, y anuncian nuevas acciones ante el Defensor del Pueblo y el Instituto de la Mujer. Con esta concentración, las organizaciones sindicales quieren lanzar un mensaje claro a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y al Ministerio del Interior: "No vamos a tolerar ni un día más de abusos contra la plantilla de Murcia II".

Por ello, en la concentración han exigido el cese inmediato del director del Centro Penitenciario Murcia II, así como la apertura de una investigación exhaustiva e independiente. Al mismo tiempo los sindicatos piden la protección efectiva de los trabajadores denunciantes y el fin del clima de miedo y represalias que, según denuncian, se vive en el centro penitenciario.

Los sindicatos advierten de que, si no se adoptan medidas inmediatas, continuarán incrementando las movilizaciones y acciones legales hasta depurar todas las responsabilidades.