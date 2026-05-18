López Miras reclama un ramal ferroviario para unir la ZAL de Los Camachos con el puerto de Cartagena y ampliar el polígono

Reunión de trabajo entre el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y la junta directiva de la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial Los Camachos

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Las claves Generado con IA López Miras reclama un ramal ferroviario que conecte la ZAL de Los Camachos con el puerto de Cartagena para garantizar su viabilidad. El presidente de Murcia destaca la necesidad de ampliar la capacidad eléctrica del polígono para facilitar el crecimiento industrial. Se trabaja junto a la Asociación de Empresarios para desbloquear la compra de suelo y ampliar el polígono de Los Camachos. El Gobierno regional ha presentado proyectos por 250 millones de euros para reforzar la infraestructura eléctrica desde el Valle de Escombreras hasta el Noroeste.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha mantenido una reunión de trabajo con el presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial Los Camachos de Cartagena, Antonio Betancor, y su junta directiva.

Abordaron tres cuestiones consideradas estratégicas para el desarrollo de esta área empresarial: la mejora de la accesibilidad al polígono, el impulso de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) vinculada al puerto de Cartagena y la necesidad de ampliar la capacidad eléctrica para favorecer el crecimiento industrial.

Durante el encuentro, el jefe del Ejecutivo autonómico ha destacado la importancia estratégica de la futura Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Los Camachos y ha defendido que su viabilidad pasa necesariamente por contar con una conexión ferroviaria de mercancías con el puerto de Cartagena.

“Si no hay un ramal que conecte con el puerto de Cartagena, no hay futuro para el polígono de Los Camachos y no se puede denominar ZAL. Esto es fundamental y vamos a trabajar de la mano para que sea una realidad”, afirma.

En cuanto a la ampliación del polígono, el presidente señala que “tenemos que seguir con la compra de suelo, y se le han hecho distintas ofertas en firme a SEPES, pero cuando nos hemos sentado para materializar y cerrar la compra del suelo, han cambiado las condiciones de la venta”.

“Así que agradezco al presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono de Los Camachos que pueda trabajar con nosotros y que pueda participar también en conseguir esa compra de suelo, para que, de una vez por todas, SEPES nos pueda poner unas condiciones que no cambien de un día para otro”, añade.

En materia de accesibilidad, López Miras avanza que “nos hemos comprometido a trabajar en el desbloqueo de esos problemas de accesibilidad y en actualizar el proyecto de obra que existe desde 2019 para poder mejorar esa accesibilidad”. La actualización del proyecto es un paso previo e imprescindible para acometer los trabajos.

El presidente subraya que Los Camachos “no solo es el polígono industrial más grande de la Región de Murcia”, sino que “puede convertirse en uno de los grandes motores de crecimiento” dentro del Plan Industrial de la Comunidad para la próxima década.

El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras. EFE

Otro de los asuntos centrales de la reunión fue la planificación eléctrica, una cuestión que el presidente califica como “el verdadero embudo” para el crecimiento industrial de la Región de Murcia, “porque necesitamos más potencia eléctrica para nuestras industrias y para nuestras empresas”.

López Miras recuerda que esa planificación del Gobierno central acumula ya dos años de retraso y señala que el Gobierno regional ha presentado proyectos por valor de 250 millones de euros para reforzar la capacidad eléctrica desde el Valle de Escombreras hasta el Noroeste.

En ese contexto, avanza que entre las alegaciones y peticiones planteadas por la Comunidad se encuentra la ampliación de la potencia eléctrica necesaria para que el polígono de Los Camachos pueda seguir creciendo y atrayendo nuevas inversiones.