Joaquín Barberá, referente de colectivos para personas con discapacidad, fallece a los 79 años: "Era un hombre bueno"

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Las claves Generado con IA Joaquín Barberá, referente del movimiento asociativo por la discapacidad en Murcia, falleció a los 79 años. Dedicó más de 40 años a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual y sus familias. Presidió la Asociación Astus, Plena inclusión Región de Murcia y Cermi Región de Murcia, impulsando servicios pioneros y leyes clave. En 2024 fue nombrado Hijo Adoptivo de Cartagena y recibió el Premio Regional de la Discapacidad por su labor integradora y reivindicativa.

Dedicó media vida a las personas con discapacidad. Tras más de cuatro décadas dedicadas a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y de sus familias, el movimiento asociativo despide a Joaquín Barberá Blesa,presidente de Plena inclusión Región de Murcia e Hijo Adoptivo de Cartagena, fallecido este domingo en la ciudad portuaria.

La misa funeral tendrá lugar este lunes, 18 de mayo, a las 17 horas, en el Tanatorio Estavesa de Cartagena, hasta donde ya se han acercado numerosas personas para rendirle homenaje y acompañar a la familia en estos momentos de duelo, según recoge un comunicado de Plena inclusión Región de Murcia.

Barberá se vinculó al ámbito de la discapacidad en 1981, cuando su hija Isabel nació con parálisis cerebral a raíz de complicaciones durante el parto.

En una etapa en la que los recursos eran limitados y el apoyo entre familias resultaba fundamental, dio un paso al frente y se implicó de manera directa en el movimiento asociativo, convencido de la importancia de la unión, la reivindicación y el trabajo compartido para avanzar en derechos y oportunidades.

Desde 1993 fue presidente de la Asociación Astus y, desde 2011, de Plena inclusión Región de Murcia. Además, presidió Cermi Región de Murcia entre 2007 y 2011. A lo largo de su trayectoria, ocupó un papel clave en la consolidación de iniciativas y servicios pioneros dentro del ámbito de la discapacidad en la Región de Murcia.

Marcha de asociación de atención a personas con parálisis cerebral. EFE

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, también ha trasladado públicamente sus condolencias por la muerte de Joaquín Barberá: "Un hombre bueno y comprometido, que ha defendido hasta el final a quienes más lo necesitaban. Su extraordinaria labor social en favor de las personas con discapacidad será difícil de igualar. Descanse en paz".

Entre los reconocimientos recibidos a lo largo de su trayectoria, en 2024 fue nombrado Hijo Adoptivo de la Ciudad de Cartagena por el Ayuntamiento de Cartagena y ese mismo año recibió el Premio Regional de la Discapacidad, concedido por la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad de la Región de Murcia.

Barberá destacó siempre por una visión integradora y por su capacidad para impulsar avances pensando en el conjunto del colectivo, sin distinciones entre discapacidades y con una mirada centrada en los derechos de las personas y sus familias.

Entre sus principales hitos figuran el primer convenio de Apoyo Educativo con la CARM, firmado en 1998; la creación del primer Centro Especial de Empleo de la Región de Murcia, Prolam, en 1989.

Ocio inclusivo

También destacan la puesta en marcha del Servicio de Ocio Inclusivo, a través de la Fundación SOI, en 2008 y el impulso decisivo a la Ley Autonómica de Atención Temprana, aprobada en 2021

Su figura deja una profunda huella en el ámbito social y asociativo de la Región de Murcia, donde fue reconocido por su compromiso, su constancia y su defensa de los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias.