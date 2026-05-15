Arias deja Vox Murcia y critica a Abascal porque "promociona" a perfiles "con la virtud de la obediencia o el parentesco"

Las claves

Las claves Generado con IA José Joaquín Arias, excoordinador de Vox Murcia y alcalde pedáneo de Guadalupe, abandona el partido criticando la falta de meritocracia y las purgas internas promovidas por la dirección nacional. Arias denuncia que Vox promociona principalmente a personas obedientes o con vínculos familiares, relegando a quienes muestran independencia o criterio propio. Presentó una denuncia interna contra Luis Gestoso, líder de Vox en Murcia, por manifestaciones ofensivas, pero no recibió respuesta del partido, lo que considera muestra de la deriva interna. Arias alerta sobre la crisis de liderazgo en Vox Murcia y la pérdida de principios y transparencia, sumándose así a otros abandonos relevantes dentro del partido.

Nuevo portazo en Vox. El que fuera coordinador del partido en Murcia y alcalde pedáneo de Guadalupe, José Joaquín Arias, se ha dado de baja de la formación de Santiago Abascal: "Hoy veo un partido donde el mérito y la capacidad han dejado paso a una estructura cerrada donde se aparta, sistemáticamente, a quienes tienen criterio propio o independencia".

Así lo afirma Arias en una carta abierta, haciendo hincapié en que la cúpula nacional solo "promociona a perfiles cuya principal virtud es la obediencia, la afinidad interna o el parentesco con determinadas personas", mientras Santiago Abascal lidera una purga orgánica que ha sacado de Vox a ilustres como Iván Espinosa de los Monteros, Javier Ortega Smith o José Ángel Antelo.

De hecho, alude expresamente a esas salidas y a la presión que ejerció la dirección del partido de extrema derecha desde Madrid, con el beneplácito de Abascal, para forzar la salida de Antelo como presidente provincial de Vox en Murcia y portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea Regional.

"Personas que han sido apartadas, desacreditadas o directamente señaladas en cuanto han discrepado o han decidido no someterse a determinadas imposiciones internas. El caso de José Ángel Antelo no es un episodio aislado. Es, probablemente, la manifestación más evidente de una deriva que llevo tiempo observando".

"El trato recibido hacia su persona ha sido, a mi juicio, injusto, desproporcionado y profundamente dañino, tanto en lo político como en lo humano. Pero lo más grave no es únicamente el fondo, sino la forma".

"No puede ser que en un partido político serio, un día se le esté ofreciendo a alguien asumir responsabilidades, liderar proyectos o representar al partido, y al día siguiente, por no plegarse a determinadas dinámicas internas, se pase a desacreditarlo públicamente y tratar de destruir su imagen. Eso no es discrepancia política. Eso es otra cosa".

Arias, junto a José Ángel Antelo, en 2021, cuando ambos formaban parte de Vox.

Arias es un político que se sumó al partido de Abascal en sus inicios y lo recalca en su carta de despedida: "Fui uno de los primeros alcaldes que tuvo Vox en España, concretamente en Guadalupe".

"Además, he desempeñado distintas responsabilidades dentro del proyecto: coordinador en Murcia, vocal hasta fechas recientes en Guadalupe, Director de Estrategia y Comunicación en el Ayuntamiento de Murcia y también en la Vicepresidencia del Gobierno regional". "He estado presente, en definitiva, en todas las etapas del crecimiento del partido, desde sus momentos más difíciles hasta su consolidación institucional".

"Precisamente, por eso sé perfectamente lo que fue este proyecto y, sobre todo, en lo que se ha convertido”. Todo ello, le lleva a confesar que su decisión responde a “años de decepción acumulada” ante la evolución interna de la formación. “He dedicado años de mi vida, esfuerzo y renuncias personales a construir Vox Murcia.

"Lo verdaderamente grave no es solo quién ocupa determinadas posiciones, sino la forma de actuar que se ha instaurado dentro del partido. Veo desprecio constante, falta de respeto, purgas internas y una obsesión evidente por apartar a quienes no se someten. Veo cómo se intenta borrar años de trabajo, desacreditar a personas que han sostenido el proyecto y construir una estructura basada en el miedo interno y el control absoluto".

Críticas a Gestoso

La carta de José Joaquín Arias, al que los vecinos de Guadalupe llamaban Pepe en su etapa de alcalde de esta pedanía murciana, sigue el guion de otros cargos relevantes del partido en la Región de Murcia que se han dado de baja, criticando la purga orgánica de Santiago Abascal y su guardia pretoriana, Ignacio Garriga o Montserrat Lluis, entre otros.

Esta vez, como novedad que agudiza la crisis orgánica que vive Vox en Murcia, la mayor del partido por comunidades autónomas, Arias también critica la gestión del Comité de Garantías y a Luis Gestoso, líder de la formación de extrema derecha en el Ayuntamiento de la capital del Segura y persona de confianza de Abascal.

"Mi decisión viene además marcada por un hecho especialmente grave y revelador: interpuse formalmente una denuncia ante el Comité de Garantías de Vox contra Luis Gestoso, por considerar que determinadas manifestaciones públicas realizadas por su parte vulneraban de forma evidente los propios estatutos del partido, al contener expresiones ofensivas, injuriosas y difamatorias contra compañeros".

"La denuncia no era una simple discrepancia política ni una cuestión menor; estaba jurídicamente fundamentada, amparada en los artículos 7, 8 y 9 de los estatutos de Vox y planteaba una cuestión de respeto interno, disciplina y defensa de la dignidad entre afiliados".

"Sin embargo, pese a la gravedad de los hechos denunciados y al tiempo transcurrido, no he recibido absolutamente ninguna respuesta, explicación ni actuación por parte del partido".

"Ese silencio, lejos de ser neutral, dice mucho de la deriva interna existente y de la diferente vara de medir que se aplica dentro de la organización según quién protagonice los hechos. Porque cuando un partido ignora denuncias internas de esta naturaleza y protege determinados comportamientos por afinidad o cercanía personal, deja de existir cualquier garantía real para sus afiliados".

Luis Gestoso en el Congreso de los Diputados. Vox

Arias es tajante al afirmar que considera incompatible con sus principios la presencia de Gestoso en el partido: “No voy a permanecer ni un minuto más en un proyecto donde esté Luis Gestoso”. En la misiva insiste en pedir a la cúpula nacional que reflexione acerca de la imagen que está proyectando Vox, a la sociedad española, desde hace un tiempo.

"Se transmite un mensaje profundamente preocupante: que dentro de la organización ya no importan los principios ni las normas, sino únicamente quién tiene el poder y a quién se decide proteger".

La salida de Arias se produce en un momento de fuerte inestabilidad interna de Vox en la Región de Murcia, marcada por una crisis orgánica y de liderazgo que se inició con la salida forzada de José Ángel Antelo y de otros miembros del partido en Murcia, Torre Pacheco, Cartagena, Las Torres de Cotillas...

En su carta también muestra su preocupación por el problema estructural que evidencian las salidas de otras figuras, como Rocío Monasterio o Juan García-Gallardo, así como por "la falta de transparencia interna"en la gestión de la Fundación Disenso, vinculada al partido.

“Después de todo lo que he dado por este proyecto, no voy a seguir formando parte de una organización que, en mi opinión, ha perdido completamente el rumbo, el respeto hacia su propia gente y la coherencia con los principios que decía defender”.