El Ayuntamiento llamará ‘Alcalde José Ballesta’ al nuevo Parque Metropolitano Oeste para reconocer su legado

La alcaldesa en funciones, Rebeca Pérez, preside la Junta de Portavoces celebrada en el Ayuntamiento de Murcia.

Las claves

Las claves Generado con IA El Parque Metropolitano Oeste de Murcia pasará a llamarse 'Alcalde José Ballesta' como homenaje a su legado y transformación urbana. La decisión de renombrar el parque fue adoptada por unanimidad en la Junta de Portavoces, con el apoyo de todos los grupos municipales de la oposición. El 15 de mayo se celebrará un pleno extraordinario con un minuto de silencio en memoria de José Ballesta y el llamamiento de su sucesor, Pedro Luis Balibrea. El 22 de mayo se elegirá a la nueva alcaldesa, Rebeca Pérez, y el 28 se realizará una declaración institucional de pésame por parte de la corporación municipal.

La alcaldesa en funciones, Rebeca Pérez, ha presidido la Junta de Portavoces donde se ha acordado por unanimidad rendir homenaje a la figura de José Ballesta dedicándole el Parque Metropolitano Oeste.

Esta decisión supone un reconocimiento a su trayectoria, su dedicación al servicio público y su legado en la transformación urbana del municipio, entre cuyos proyectos más emblemáticos se encuentra este espacio, concebido como el mayor pulmón verde de Murcia.

El Parque Metropolitano Oeste se llamará ‘Alcalde José Ballesta’ con el apoyo de todos los grupos municipales de la oposición.

Con esta iniciativa, el nombre de José Ballesta quedará ligado de forma permanente a uno de los principales desarrollos medioambientales de la ciudad, asegurando su presencia tanto en el callejero como en la memoria colectiva de los murcianos.

Un mes intenso

La vuelta a la actividad institucional y política, tras la terrible pérdida de José Ballesta a causa del cáncer, vendrá marcada por la celebración de un total de tres plenos en lo que queda de mes. El primero de ellos tendrá lugar el viernes 15 de mayo y dará comienzo con un minuto de silencio en memoria del regidor fallecido, en señal de respeto y duelo institucional.

En esta sesión extraordinaria, el Pleno tomará conocimiento del fallecimiento de José Ballesta. Posteriormente, y una vez se reciban los certificados correspondientes de la Junta Electoral Central, se procederá al llamamiento del siguiente candidato de la lista del Partido Popular, Pedro Luis Balibrea, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Murcia reunida.

El 22 de mayo se celebrará un segundo Pleno extraordinario en el que tendrá lugar la votación para la elección y nombramiento del nuevo alcalde de Murcia, en un proceso que permitirá restablecer plenamente la normalidad institucional en el Gobierno municipal.

Tal y como anunció el lunes EL ESPAÑOL, en esa sesión plenaria del 22 de mayo, Rebeca Pérez será nombrada primera alcaldesaen la historia del Ayuntamiento de Murcia. De forma que se materializará la confianza que en vida le dio Ballesta a la que hasta ahora ha ejercido de vicealcaldesa.

Finalmente, el jueves 28 de mayo se celebrará el Pleno ordinario del mes, en el que la corporación municipal expresará de manera formal su pesar mediante una declaración institucional suscrita por los tres grupos políticos con representación en el Ayuntamiento.

En esta sesión no se incluirán mociones de los grupos políticos, sino que se abordarán los expedientes de carácter administrativo, jurídico y económico necesarios para garantizar la estabilidad, la continuidad de los servicios públicos y el correcto funcionamiento del Ayuntamiento de Murcia como administración local.