El Cante de las Minas lanza su convocatoria 2026 con premios, ayudas y nuevas oportunidades para el futuro del flamenco

Gregorio Moya, posa con el trofeo tras su triunfo en el certamen flamenco de La Unión.

Las claves

Las claves Generado con IA La Fundación Cante de las Minas abre la convocatoria para sus concursos de la edición 2026, que se celebrarán en La Unión del 29 de julio al 8 de agosto. El certamen otorga premios de hasta 15.000 euros para el ganador de La Lámpara Minera, además de múltiples galardones en categorías de cante, guitarra, baile e instrumentista flamenco. El festival apoya el relevo generacional con un premio especial: una guitarra artesanal para el mejor guitarrista joven, valorada en más de 4.000 euros. Los semifinalistas de baile recibirán una ayuda de 1.000 euros para gastos de desplazamiento de su cuadro flamenco, y el jurado será único para todas las fases del concurso.

La Fundación Cante de las Minas ha anunciado la apertura oficial de la convocatoria para los concursos de su edición 2026.

El certamen, considerado unánimemente como el más mediático y riguroso del mundo, convertirá una vez más a La Unión en la capital mundial del flamenco entre el 29 de julio y el 8 de agosto.

La Gran Final, que tendrá lugar el sábado 8 de agosto, desvelará los nombres de los nuevos triunfadores que alzarán los trofeos del certamen.

La Lámpara Minera, máximo galardón del concurso de cante, está dotada con 15.000 euros.

Galardones del Cante de las Minas

Además, se premiará con 3.000 euros a la mejor interpretación de cante en las categorías de cartageneras y tarantas, entre otros cantes mineros.

Por otro lado, dentro del grupo de cantes de Málaga, Granada, Córdoba y Huelva, así como otros cantes derivados del fandango andaluz, los concursantes optarán a un premio de 3.000 euros.

En el grupo de cantes bajoandaluces, se establecen dos premios de 2.000 euros; uno para tonás, seguiriyas, soleares, bulerías por soleá, cañas, polos, livianas y serranas, y otro para bulerías, cantinas, tangos, tientos, peteneras, farrucas, fandangos personales y otras modalidades de cante propuestas por los concursantes.

El Bordón Minero, correspondiente a la categoría de guitarra, está dotado con 6.000 euros, además de 2.000 euros para el segundo clasificado. El Desplante, en la modalidad de baile, otorgará 6.000 euros al ganador y 3.000 euros al segundo clasificado.

Por su parte, el Filón, destinado al instrumentista flamenco, repartirá 6.000 euros al primer premio y 2.000 euros al segundo.

El jurado concederá también un Premio Especial al Mejor artista de acompañamiento, con una dotación de 1.000 euros, para reconocer al mejor artista de respaldo de los concursantes de las categorías de cante, baile e instrumentación.

Premiados de la última edición del festival

El certamen refuerza además su apuesta por el relevo generacional de la mano de Mariano Conde. El luthier de reconocido prestigio ofrecerá una de sus guitarras fabricadas a mano al mejor guitarrista del concurso que tenga entre 16 y 30 años.

Este premio, valorado en más de 4.000 euros, busca reconocer la excelencia técnica y la sensibilidad interpretativa con un instrumento de sonido brillante y profesional.

Como tributo a su propia identidad, el certamen de La Unión consolida el Premio Festivales de la Región de Murcia, un galardón diseñado para potenciar el talento de los artistas nacidos o residentes en la comunidad.

Con este reconocimiento, la Catedral del Cante no solo premia la técnica, sino que también proyecta la vigencia de la cantera regional, reconociendo el valor de quienes mantienen viva la pureza de los cantes de Levante y el duende que nace de esta tierra.

Consciente del esfuerzo logístico y económico que supone para un bailaor o bailaora desplazar a su cuadro flamenco, la Fundación Cante de las Minas concederá este año a cada semifinalista de la categoría de Baile una dotación de 1.000 euros para ayudar a sufragar los gastos de su grupo, formado por cante, guitarra y palmas.

Asimismo, se mantiene el criterio de un jurado único para todas las fases: selección previa, pruebas selectivas por España, semifinales y final—, con el objetivo de garantizar la máxima objetividad.

El ganador del Filón con el trofeo y el diploma tras su triunfo en el Cante de las Minas de La Unión.

Consagrarse en La Unión es entrar en la élite del arte jondo. A lo largo de sus más de seis décadas de historia, el Antiguo Mercado Público ha sido la plataforma de lanzamiento de figuras que hoy son leyendas universales, como Miguel Poveda, Vicente Amigo, Rocío Márquez o Mayte Martín.

Participar en los concursos del Cante de las Minas no es solo optar a un premio económico, sino seguir la estela de los maestros que convirtieron este festival en el certamen flamenco más prestigioso del mundo.

Los artistas interesados pueden formalizar su inscripción de forma online a través de la web oficial hasta el 1 de junio, en las modalidades de Cante, Guitarra y Baile, y hasta el 1 de julio, en la de Instrumentista.