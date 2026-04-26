Alumnos de la UCAM y militares de la Armada Española simulan una emergencia en un submarino

Plató de televisión de los alumnos de comunicación de UCAM, mientras realizan el ejercicio práctico "Cartago 26"

Las claves

Las claves Generado con IA Más de 40 alumnos de la UCAM y la Armada Española participan en un simulacro de emergencia en un submarino con 55 tripulantes. El ejercicio 'Cartago 26' pone a prueba la gestión informativa de los estudiantes ante una crisis de alto impacto y presión mediática. Los alumnos desarrollan piezas en radio, televisión y redes sociales, enfrentándose a bulos y aprendiendo a verificar información en tiempo real. La simulación ayuda a la Armada a perfeccionar sus protocolos de comunicación y a los estudiantes a prepararse para crisis reales.

Una explosión en el interior de un submarino con 55 tripulantes a bordo desencadena una operación de rescate de máxima urgencia.

Este es el escenario simulado del ejercicio "Cartago 26", en el que más de 40 estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica San Antonio (UCAM), asumen la gestión informativa de una crisis en la Base de Submarinos de Cartagena, trabajando codo con codo con profesionales de la Armada Española.

La experiencia inmersiva reta a alumnos de los grados en Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas a informar en tiempo real sobre un suceso de alto impacto, enfrentándose a ruedas de prensa con preguntas incómodas, la incertidumbre operativa y la creciente presión mediática.

El ejercicio representa, además, una oportunidad estratégica para que la Armada perfeccione sus protocolos de comunicación institucional y entrene sus intervenciones públicas en escenarios de máxima exigencia, donde cada declaración puede tener consecuencias críticas.

Alumnos en rueda de prensa impartida por el portavoz y Capitán de Fragata, Juan Manuel López Navarro

Durante la simulación, los estudiantes han desarrollado piezas en múltiples formatos informativos: programas en directo de radio y televisión con conexión en tiempo real, piezas audiovisuales de impacto y contenidos digitales optimizados para redes sociales.

Paralelamente, un equipo especializado de alumnos de Publicidad y Relaciones Públicas ha prestado asesoramiento en comunicación institucional, analizando críticamente los mensajes oficiales emitidos, identificando posibles errores comunicativos y proponiendo estrategias para fortalecer la credibilidad institucional en momentos de crisis.

Alfonso Carrasco, capitán de navío y jefe de la Flotilla de Submarinos, ha subrayado la doble dimensión del ejercicio: “Simulamos un accidente grave para poner en práctica nuestros procedimientos de rescate y, al mismo tiempo, entrenar la relación fluida y efectiva con los medios de comunicación, que es esencial en cualquier emergencia real”.

Por su parte, Beatriz Correyero, decana del Grado en Periodismo de la UCAM, ha destacado el valor formativo del simulacro: “Los estudiantes se enfrentan a bulos y fake news en tiempo real, aprendiendo a diferenciar información falsa de datos contrastados bajo una presión informativa brutal, exactamente como ocurriría en una crisis auténtica”.

Esta iniciativa se integra en la sólida colaboración que la UCAM mantiene desde hace años con las Fuerzas Armadas, materializada en numerosos ejercicios prácticos y actividades formativas que acercan a los estudiantes a los entornos de alta exigencia profesional de las instituciones militares.

El objetivo es doble: preparar a la futura generación de comunicadores para situaciones de crisis reales y fortalecer la preparación operativa de la Armada en la gestión de su imagen pública.