El Puerto de Cartagena impulsa la conexión ferroviaria con Aranjuez con 1,4 millones para la terminal de Algodor

Las claves

Las claves Generado con IA La Autoridad Portuaria de Cartagena invierte 1,4 millones en la mejora de la terminal ferroviaria de Algodor, en Aranjuez. La actuación permitirá transportar hasta 1.500 toneladas semanales de cereal entre Cartagena y el centro peninsular por ferrocarril. Las obras incluyen dos fosos de descarga, muro acústico de 100 metros y sistemas para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de la terminal. En una segunda fase se prevé un almacén desmontable de 1.500 metros cuadrados para graneles y nuevas instalaciones energéticas.

La Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) acelera su apuesta por la intermodalidad y la sostenibilidad con la licitación de las obras de adecuación de la terminal ferroviaria de carga, descarga y almacenaje de cereal en la estación de Algodor (Aranjuez).

Esta actuación, valorada en 1.452.851,04 euros y con un plazo de ejecución de cinco meses, reforzará la conexión directa entre la dársena de Escombreras y el centro peninsular, consolidando la red ferroviaria como eje del transporte de mercancías limpio y eficiente.

El proyecto tiene carácter estratégico para el Puerto de Cartagena, que mueve más de 7 millones de toneladas de graneles sólidos al año, más del 50% de ellos destinados al sector agroalimentario.

Una vez operativa, la nueva terminal permitirá mantener un flujo regular de hasta 1.500 toneladas semanales de cereal por ferrocarril, reduciendo costes logísticos, mejorando la eficiencia operativa y avanzando hacia un modelo de transporte más sostenible.

"La adecuación de la terminal de Algodor supone un avance fundamental en nuestro modelo logístico, basado en la intermodalidad y sostenibilidad", destaca el presidente de la APC, Pedro Pablo Hernández.

"Estamos reforzando la conexión ferroviaria del Puerto de Cartagena con el centro peninsular, ofreciendo a nuestros clientes una alternativa más respetuosa con el medio ambiente", afirma Hernández.

Un tren de alta velocidad listo para iniciar su servicio en una estación de viajeros. Europa Press

La parcela, de 11.030 metros cuadrados, se encuentra dentro del recinto de la estación de Algodor, perteneciente a la Red Ferroviaria de Interés General, y fue adjudicada a la APC por ADIF para su explotación.

Su enclave, con acceso directo desde la CM-9416 y conexión con la N-400, la convierte en un punto logístico estratégico para la distribución de mercancías hacia el centro del país.

Las obras contemplan el acondicionamiento del actual muelle de mercancías y la construcción de dos fosos de descarga bajo las vías 10 y 12, fabricados en hormigón armado y preparados para vagones tipo TT5 de hasta 56 toneladas.

El diseño permitirá descargar dos vagones simultáneamente sin mover el convoy, con una capacidad de evacuación de 300 toneladas por hora, reduciendo a 2,5 horas la descarga completa de un tren de 400 metros.

Además, se realizará el estuchado de vía para evitar la contaminación del balasto, junto con la pavimentación de la explanada, sistemas de drenaje, suministro eléctrico y de agua, y la instalación de 21 luminarias solares.

También se incorporará un muro acústico de 100 metros de longitud y 3 metros de altura para minimizar el impacto sonoro en las viviendas cercanas.

"Este proyecto es fruto de una planificación estratégica que busca consolidar el Puerto de Cartagena como hub logístico de referencia en el Mediterráneo. Apostamos por el ferrocarril como eje clave para reducir emisiones, retirar tráfico pesado de la carretera y avanzar hacia la neutralidad climática", añade Hernández

En una segunda fase, la APC tiene previsto construir un almacén desmontable de 1.500 metros cuadrados para el almacenamiento de graneles, junto con nuevas instalaciones energéticas y sistemas complementarios que optimicen la explotación de la terminal.

Con esta actuación, el Puerto de Cartagena refuerza su papel como infraestructura estratégica al servicio del tejido empresarial, mejorando su conectividad con el interior peninsular e impulsando una economía más eficiente, competitiva y sostenible.