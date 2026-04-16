La exvicesecretaria nacional de afiliación de Vox advierte a Abascal que con sus purgas está “abocado al desastre electoral”

Virginia Martínez, este jueves, atendiendo a los medios de comunicación en la Asamblea Regional, tras oficializar su salida de Vox al Grupo Mixto. J. S.

Las claves

Las claves Generado con IA Virginia Martínez, exvicesecretaria nacional de Afiliación de Vox, abandona el grupo parlamentario en Murcia por discrepancias con la dirección nacional. La diputada acusa a la cúpula de Vox de enchufismo, purgas internas y falta de autocrítica, señalando un deterioro del proyecto político en la Región de Murcia. Martínez advierte que las decisiones de Abascal están llevando a Vox hacia un "desastre electoral" y reclama un congreso interno para recuperar la democracia interna. A pesar de dejar el grupo, Martínez mantiene su acta de diputada y asegura que sigue defendiendo los principios fundacionales del partido.

La diputada Virginia Martínez ha dejado a Santiago Abascal sin el control de la Asamblea Regional de Murcia y ha dejado una imagen muy clara: la crisis interna de Vox no para de crecer.

La parlamentaria autonómica ha ofrecido un canutazo a los medios de comunicación, este jueves, para explicar que su paso del Grupo Parlamentario Vox al Grupo Mixto es fruto de la "deriva" del partido de Abascal y que su decisión se produce fruto de una “profunda decepción” con la dirección nacional del partido.

Tal "decepción" de la que ha sido vicesecretaria Nacional de Afiliación de Vox obedece a lo que ella considera que han sido decisiones equivocadas, falta de autocrítica y una forma de actuar que contradice los principios con los que el partido de extrema derecha se presentó a los votantes.

“Enchufismo, purgas y falta total de autocrítica”, tal y como ha criticado Virginia Martínez, en clara alusión a la decisión unilateral de Santiago Abascal de echar de Vox a todo aquel que tenga un criterio propio o le pueda hacer sombra: Iván Espinosa de los Monteros; Javier Ortega Smith; José Ángel Antelo...

La diputada autonómica, convertida en exvicesecretaria Nacional de Afiliación de Vox, ha sido dura en sus críticas a la cúpula del partido ultra, acusándola de haber sustituido el mérito por el amiguismo y de haber apartado a personas que aportaban valor.

“Se está expulsando a personas válidas mientras se incorporan familiares y afines de cargos públicos. Esto no es el proyecto que prometimos a los españoles”.

“¿Cómo espera Vox gobernar España si no es capaz de gobernarse a sí mismo?”, tal y como ha preguntado de forma retórica, resumiendo perfectamente el tono de su intervención que se produce en plena precampaña a la Junta de Andalucía y con el partido estancado en las encuestas electorales.

La exvicesecretaria Nacional de Afiliación de Vox, este jueves, atendiendo a los periodistas. J. S.

Otro de los ejes de su mensaje ha sido la falta de respuesta de la dirección nacional a sus comunicaciones, tratando de corregir la situación desde dentro, reclamando cambios y autocrítica, pero se encontró con el silencio. “Escribí al secretario general y al presidente. No hubo ni una sola contestación".

"El silencio ha sido la respuesta”, según ha lamentado, en alusión a decisiones tomadas desde Madrid como la salida de José Ángel Antelo como presidente provincial de Vox en Murcia.

De hecho, en su intervención, Virginia Martínez ha puesto el foco en la Región de Murcia como la comunidad autónoma donde la crisis interna de Vox ha sido "especialmente visible", respecto al resto de territorios.También ha calificado de “impensable” y de un "error" la destitución de Antelo, al que ha situado como "figura clave" en el crecimiento electoral del partido en la comunidad.

"Esta decisión, lejos de responder a criterios políticos racionales, ha provocado un auténtico reguero de dimisiones y un deterioro evidente del proyecto en la Región de Murcia". Una crisis de tal magnitud debería haber conllevado la asunción de responsabilidades inmediatas en la cúpula del partido, incluyendo el cese de quienes han tomado decisiones tan profundamente equivocadas.

Prueba de ello es que el Grupo Parlamentario Vox ya no tiene la llave de las votaciones en la Asamblea Regional, como ocurría hasta ahora, obligando al PP a negociar con los de Abascal. Ahora, los 21 diputados populares de Fernando López Miras pueden aprobar cualquier medida, incluidos los próximos presupuestos, con los votos de los dos nuevos parlamentarios del Grupo Mixto: Virginia Martínez y José Ángel Antelo.

José Ángel Antelo, Diputado de la Asamblea Regional de Murcia. EFE

La exdiputada interpreta ese movimiento como una muestra más de que la dirección nacional ha priorizado el control interno, por encima de la estrategia política. En su lectura, el resultado ha sido un desgaste evidente del proyecto político y un malestar que ya no se limita a una sola voz, sino que refleja una fractura más amplia dentro de Vox en la Región.

A su juicio, si la dirección nacional no rectifica, Vox está “abocado al desastre electoral”. De forma que Virginia Martínez también se ha sumado a las voces críticas que reclaman un congreso interno que permita recuperar la transparencia, la democracia interna y un rumbo político coherente con lo que prometieron a sus votantes.

"Veníamos a acabar con los chiringuitos y estamos haciendo exactamente lo contrario”, según ha lamentado.

"Sigo siendo Vox"

Virginia Martínez mantendrá su acta de diputada hasta el final de la legislatura y aunque abandona el grupo parlamentario de Abascal, la vicesecretaria Nacional de Afiliación ha advertido de que no abandona sus convicciones; “Yo sigo siendo Vox. Nadie puede expulsarme de unas ideas que son mías”.

Con esto, deja claro que continúa defendiendo las mismas medidas que la llevaron a entrar en política: bajada de impuestos, control de la inmigración ilegal y eliminación de estructuras públicas que considera innecesarias.

“La pregunta que queda en el aire es clara: ¿Quieren realmente algunos dirigentes que Vox gobierne España o prefieren mantener el control aunque eso suponga destruir el proyecto?”