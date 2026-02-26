UCAM y Fundación Incyde colaborarán con la Diócesis de Carúpano de Venezuela para impulsar el emprendimiento

Firma del acuerdo marco entre UCAM, INCYDE y Diócesis de Carúpano en la sede de INCYDE

UCAM, Fundación Incyde y la Diócesis de Carúpano de Venezuela han firmado un acuerdo para impulsar el emprendimiento entre los jóvenes de la región. El programa ofrecerá formación, apoyo a la creación y consolidación de empresas, así como capacitación en innovación tecnológica para emprendedores locales. Profesionales civiles de la diócesis serán formados para asesorar a pequeños emprendedores y transferir conocimientos técnicos al tejido productivo. INCYDE gestionará el programa con consultores expertos, mientras la UCAM y la diócesis se encargarán de la selección, difusión y logística local.

La sede de la Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio de España en Madrid ha acogido la firma de un acuerdo de colaboración a tres bandas, entre la UCAM, la citada fundación y la Diócesis de Carúpano que pertenece a Venezuela.

El acuerdo contempla un programa de formación para fomentar el espíritu emprendedor entre los jóvenes de la citada diócesis, con cualificación profesional, apoyo a la creación y consolidación de empresas, y adaptación a innovaciones tecnológicas.​

Previamente, María Dolores García, presidenta de la UCAM, se ha reunido con Javier Collado, director general de INCYDE, y monseñor Jaime Villarroel, obispo de Carúpano, para alinear objetivos en la promoción del emprendimiento como motor de desarrollo socioeconómico.

Estuvieron presentes José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España y Doctor Honoris Causa por la UCAM, Gonzalo Wandosell, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa y director de la Cátedra UCAM Emprendedores; y María Mendoza, miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad.​

El acuerdo promueve el espíritu empresarial mediante intercambio de experiencias, metodología de trabajo y formación de formadores, bajo la doctrina social de la Iglesia.​

El 'Programa de formación en emprendimiento, asesoramiento y capacitación para la puesta en marcha de un proyecto empresarial' se desarrollará en 2026.

Formará a profesionales civiles de la diócesis para que asesoren a pequeños emprendedores locales en la creación de negocios, mejorando su cualificación, impulsando empresas y transfiriendo conocimiento técnico al tejido productivo.​​

INCYDE planifica, gestiona y supervisa el programa con consultores expertos y logística. La UCAM y la Diócesis de Carúpano se encargan de la selección, reclutamiento, difusión, espacios y alojamiento.​​

La colaboración UCAM-INCYDE es estratégica, destacando UCAM HiTech, incubadora de alta tecnología en salud, alimentación y deporte, cofinanciada por FEDER. Se refuerza con programas del FSE para emprendimiento y empleo juvenil, extendiéndose ahora a Venezuela.