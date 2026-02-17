El Museo del Prado celebrará su bicentenario en San Javier con una exposición que incluirá a Velázquez y Goya

Exposición de obras del Museo del Prado que llega a San Javier

Las claves nuevo Generado con IA San Javier acogerá la exposición itinerante 'El Prado en las calles' del 19 de junio al 19 de julio para celebrar el bicentenario del Museo del Prado. La muestra reunirá 50 reproducciones a gran escala de obras maestras como Las Meninas de Velázquez, Los fusilamientos del 3 de mayo de Goya y El Jardín de las Delicias de El Bosco. Las reproducciones estarán instaladas en espacios públicos, permitiendo disfrutar del patrimonio cultural sin necesidad de viajar a Madrid. La iniciativa, con apoyo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, busca acercar el arte universal y fomentar la cultura y el turismo local durante el verano.

El Ayuntamiento de San Javier acogerá del 19 de junio al 19 de julio la exposición itinerante: 'El Prado en las calles', una iniciativa del Museo del Prado con motivo de su bicentenario.

Esta muestra gratuita reunirá 50 reproducciones a gran escala de obras maestras, permitiendo a vecinos y visitantes disfrutar del patrimonio cultural sin desplazarse a Madrid.

La selección incluye iconos como Las Meninas de Velázquez, El caballero de la mano en el pecho de El Greco, Los fusilamientos del 3 de mayo y La Maja Desnuda de Goya, El Jardín de las Delicias de El Bosco, y La Perla de Rafael. Estas reproducciones de alta calidad se instalarán en espacios públicos,

La exposición cuenta con la colaboración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la exposición recorre varios municipios como Murcia, Lorca, San Javier y Cehegín para celebrar los 200 años del Prado.

El objetivo es acercar el arte universal a la ciudadanía, fomentando la cultura local y el turismo cultural durante el verano. Esta edición adaptada mejora la redacción original con una estructura clara y con beneficios para el público.