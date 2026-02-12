Una delegación de odontólogos de la UCAM trabaja con los servicios médicos de los Juegos Olímpicos de Invierno

Las claves nuevo Generado con IA Seis odontólogos de la UCAM colaboran con los servicios médicos en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina d’Ampezzo 2026. El equipo presta asistencia en disciplinas como hockey sobre hielo, esquí alpino y esquí de montaña, atendiendo traumatismos y urgencias orofaciales. La delegación trabaja junto a especialistas en urgencias, cirugía maxilofacial y traumatología, ofreciendo atención directa a los deportistas. La participación de odontólogos españoles de la UCAM en este evento es considerada un hito histórico tras un exigente proceso de selección y homologación.

Un grupo de seis odontólogos de la UCAM aportan sus conocimientos a los deportistas que compiten en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina d’Ampezzo 2026.

Estos profesionales vinculados al Grado en Odontología que se imparte en la UCAM prestan asistencia en las competiciones de hockey sobre hielo, esquí alpino y esquí de montaña.

Tales disciplinas requieren de una gran exigencia física y la atención odontológica resulta clave tanto para la prevención como para el tratamiento de traumatismos y urgencias orofaciales.

La delegación de la UCAM está integrada en dispositivos médicos multidisciplinares, para trabajar junto a especialistas en urgencias, cirugía maxilofacial y traumatología, ofreciendo atención directa a los deportistas durante entrenamientos y competiciones marcadas por la presión competitiva.

Manuel Máiquez, vicedecano del Grado en Odontología, destaca que la presencia de estos profesionales supone un “hito histórico" porque "la mayoría de odontólogos son italianos y solo vamos a ir unos pocos españoles, todos vinculados a la UCAM, lo que supone un gran éxito y el resultado de muchos meses de trabajo en equipo”.

La expedición que ha partido desde el Campus de los Jerónimos en Murcia hacia Italia está integrada por Manuel Máiquez, vicedecano del Grado en Odontología; Alejandro de la Parte, profesor de Posgrado en Odontología; Francisca García, profesora; Mike Saint-Hilaire, odontólogo en UCAM Dental; Marco Grande, alumno vinculado al posgrado en Odontología; y Raquel Sanjuán, alumna de ese mismo posgrado.

Esta colaboración se ha materializado tras un exigente proceso de selección y preparación, que ha requerido la homologación de titulaciones y el cumplimiento de los criterios establecidos por el Comité Olímpico Internacional.