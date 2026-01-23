El comité de empresa de Sabic se muestra indignado y anuncia protestas: "Nos mienten otra vez para no pagar despidos"

Los empleados de Sabic protestando por la situación. Felipe G. Pagán / Ayuntamieento de Cartagena

La plantilla de Sabic ha explotado. La reciente visita del jefe de operaciones de la compañía holandesa a la planta de Cartagena ha levantado ampollas entre los trabajadores y habrá movilizaciones.

Pascual Sánchez, presidente del Comité de Empresa, ha denunciado "las mentiras" de la compañía y ha anunciado un calendario de protestas contra el expediente de regulación de empleo (ERE) porque están en el alambre cientos de empleos en la Región de Murcia.​​

Roger Bosch, vicepresidente de Termoplásticos de West Europa (ETP), visitó la planta de Cartagena en La Aljorra. Los más de 300 trabajadores lo recibieron con pancartas, humo y abucheos, incluso zarandearon su vehículo al entrar.

Pascual explica que esperaban claridad sobre la venta a Mutares y el cierre de Lexan 1, pero Bosch anunció que "durante 2026 la planta seguirá siendo Sabic y que de acometerse un cierre, que no es seguro, lo haría Mutares a partir de 2027".​

Sánchez califica estas palabras de "falsas", acusando a SABIC de dilatar el proceso. "De nuevo Sabic está mintiendo con el claro objetivo de no hacerse cargo de un plan social que mitigue los despidos, dejándonos en manos de un fondo buitre", declaró el líder sindical.

El Comité de Empresa se reunió de urgencia al día siguiente para responder a esta reunión, que Sánchez describió como "pésima" y una "tomadura de pelo".​

SABIC, multinacional saudí, ha vendido su negocio de termoplásticos de ingeniería en Europa y América al fondo alemán Mutares, lo que incluye el cierre de la planta Lexan 1 en Cartagena.

Esta fábrica produce resinas de policarbonato de alto rendimiento, clave para industrias como la automovilística. El cese de producción ya está comunicado oficialmente a la autoridad laboral, afectando a unos 350-370 trabajadores directos y miles indirectos en empresas auxiliares.

El declive viene de lejos: en 2019, Sabic tenía cuatro plantas y 800 empleados en Cartagena; en 2023 cerró Lexan 2 tras dos ERE con 112 despidos. Hoy solo quedan dos líneas, con 500 puestos directos y cerca de 2.000-3.000 indirectos e inducidos.

"Quieren mantener la producción este año y seguir ganando dinero para que después llegue un fondo buitre y nos cierre", denunció Sánchez, recordando que Mutares no ofrece garantías de continuidad.

Demandas sindicales

El comité de empresa exige medidas concretas. "Lo primero que le hemos pedido al director europeo es que queremos negociar con la central en Holanda las medidas sociales. Por mucho que digan que no son ellos los que las ejecutarán, tienen que hacerse responsables", afirmó Pascual Sánchez.

También reclaman "un asesoramiento legal de calidad externo sufragado o pagado por la compañía, como así ha hecho la compañía en otros procesos similares".​

"No vamos a permitir que Sabic se ponga de lado dejándonos en manos de un fondo buitre", insistió el presidente. Los trabajadores rechazan producir en 2026 para ser despedidos en 2027, y acusan a la empresa de evadir responsabilidades sociales para maximizar beneficios antes de la venta.​

Los días clave

Ante la falta de respuesta, el Comité ha convocado un plan de acción duro. Los días 30 y 31 de enero, la planta parará toda la producción en huelga. "Si después de este paro de producción no hay respuesta por parte de la compañía, volveremos a hacer dos días más de huelga el 6 y el 7 de febrero", anunció Sánchez.​​

Entre medias, el 3 de febrero habrá una gran manifestación desde la Plaza de España hasta la Asamblea Regional, con sindicatos, partidos políticos y otros comités industriales. "Creemos que es una fecha importante para reivindicar el futuro industrial de Cartagena", dijo.

Si persiste el bloqueo, el 9 de febrero el Comité se instalará en Comisión Permanente con una acampada en la puerta de la fábrica. "Vamos a parar la producción y hasta que no tengamos una respuesta clara y una negociación clara que salve a las personas, no vamos a seguir trabajando", advirtió Sánchez.​

La crisis amenaza el sector industrial de Cartagena, un pilar económico en Murcia. Lexan 1 genera empleo directo para 350 personas y soporta decenas de auxiliares.

CCOO y otros sindicatos ven en Mutares un "fondo buitre" sin compromisos a largo plazo. Los trabajadores buscan apoyo político y social. "No vamos a seguir produciendo mientras ultiman sus instalaciones en Arabia, para que acto seguido nos despidan cuando estén terminadas", concluyó Pascual Sánchez.