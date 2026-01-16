Murcia se suma a la pugna por albergar la Agencia Estatal de Salud Pública y propone el Campus de Ciencias de la Salud

El Campus de Ciencias de la Salud en El Palmar. UMU

La capital del Segura se suma a la pugna con otras grandes ciudades como Barcelona, Granada o Zaragoza, para convertirse en la sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública.

Fernando López Miras ha anunciado en el último pleno de la Asamblea Regional que el Ejecutivo autonómico que preside ha acordado presentar su candidatura, para que la capital murciana albergue la sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública, en el Pabellón Docente Virgen de la Arrixaca del Campus de Ciencias de la Salud de El Palmar, y que pertenece a la Universidad de Murcia (UMU).​

López Miras ha subrayado que el Consejo de Gobierno "ha dado luz verde" a esta candidatura y la Consejera de Salud presentará formalmente la propuesta este viernes.​

La candidatura de la Región de Murcia ofrece una infraestructura preparada para acoger a este organismo público, que dependerá del Ministerio de Sanidad y trabajará en coordinación con las comunidades autónomas.​

El eje central de la candidatura es el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB Pascual Parrilla): un centro acreditado por el Instituto de Salud Carlos III y que aglutina el 80% de la masa investigadora regional.​

La integración física con la práctica clínica está garantizada por el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, un nodo de referencia nacional para la investigación clínica, generador de datos epidemiológicos.​ Además, la Región de Murcia ofrece una red universitaria multidisciplinar, formada por la UMU la UPCT y la UCAM.

Estos centros universitarios suponen un atractivo añadido a la candidatura murciana porque actúan como cantera integral de talento, con capacidad suficiente para ofrecer un flujo continuo de especialistas en las áreas demandadas por la Agencia, como epidemiología, ciencia de datos, salud ambiental o comunicación científica, entre otras.

Cesión de terrenos​

Además, la Comunidad Autónoma ofrece al Ministerio de Sanidad ofrece la cesión de una superficie superior a los 4.000 metros cuadrados construidos, de modo que garantiza que la Agencia Estatal de Salud Pública pueda expandirse de los 60 empleados iniciales previstos hasta 300 -sin necesidad de reubicación o ampliaciones-.​

​A ello se suma que la propuesta del Gobierno regional permite insertar esta nueva entidad sanitaria en el corazón de un ecosistema integrado de investigación, enseñanza y práctica clínica que potenciaría su operatividad desde el primer día de funcionamiento.​

En cuanto a la conectividad con destinos internacionales, está garantizada por dos aeropuertos: el de Corvera, a 20 minutos, y el de Alicante, a menos de 50 minutos, los cuales ofrecen acceso directo a destinos europeos prioritarios.​ Esto se complementa con la estación del AVE a menos de diez minutos del pabellón docente.

Impacto económico​

Entre las principales funciones de la Agencia Estatal de Salud Pública estarán la coordinación de la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública, la detección temprana de riesgos sanitarios, la elaboración de planes de preparación y respuesta ante emergencias.​

El organismo también incorporará el enfoque Una sola salud, dado el relevante papel de los agentes patógenos de origen animal en las enfermedades infecciosas humanas.​

La instalación de la Agencia Estatal de Salud Pública en Murcia, a juicio del Gobierno regional, generará un impacto económico significativo, con la creación de puestos de trabajo directos e indirectos, así como un efecto tractor para la instalación de nuevas empresas de base tecnológica e investigadores.​