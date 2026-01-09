El Ayuntamiento de Mula instaura un sistema de recogida de vidrio en el casco histórico para facilitar el reciclaje

Los nuevos contenedores adaptados destinados a simplificar el depósito de vidrio en Mula

El Ayuntamiento de Mula, en colaboración con Ecovidrio, ha implantado un innovador sistema de recogida selectiva de envases de vidrio en el casco histórico para potenciar el reciclaje en zonas de difícil acceso.​

En total, se han instalado 20 nuevos puntos de recogida en calles del centro urbano por donde no caben los contenedores iglú tradicionales, acercando así el reciclaje a las viviendas y facilitando su uso diario a los vecinos.

El Ayuntamiento explica que esta medida responde a demandas ciudadanas y fortalece el compromiso ambiental del municipio de Mula, alineándose con la economía circular y con los objetivos europeos de sostenibilidad.​

Los contenedores adaptados simplifican el depósito de vidrio sin desplazamientos largos, promoviendo hábitos responsables. El Ayuntamiento anima a la ciudadanía a utilizar este servicio y mantener el reciclaje como pilar de una Mula más verde, más eficiente y que respeta el medio ambiente.