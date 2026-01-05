El PP denuncia 'otra puntilla' de Moncloa al trasvase por elevar el caudal ecológico del Tajo: 'Nuevo año, mismo Sánchez'

Una imagen de las tuberías del Trasvase Tajo-Segura en el límite entre la Región de Murcia y Orihuela. Efe / Morell

El Trasvase Tajo-Segura arranca el año con “otra puntilla de Pedro Sánchez”. Así lo denuncia el Partido Popular de la Región de Murcia después de que el Gobierno de España haya "decretado" el aumento a 8 metro cúbicos por segundo del caudal ecológico del Tajo, a la altura de Aranjuez.

“Nuevo año, mismo Sánchez”, tal y como ha criticado el diputado autonómico Jesús Cano, responsable del PP en temas hídricos en la Asamblea Regional. “Mientras se deja seca a la agricultura del Levante, se regalan miles de hectómetros a Portugal, a la que le sobra el agua”.

El PP murciano no se quedará impasible ante esta subida de 7 a 8 metros cúbicos del caudal ecológico del río Tajo que entra en vigor en enero y que, según los populares, "reducirá" en 70 hectómetros cúbicos las aportaciones anuales que recibe la Cuenca del Segura -a través del trasvase-.

De hecho, el popular Cano avanza que presentarán una declaración institucional en la Asamblea Regional “contra de este nuevo ataque” del Gobierno al Trasvase Tajo-Segura y “en defensa de los agricultores y regantes” que dependen de esa infraestructura hídrica en la Región de Murcia, Almería o Alicante.

“Esta medida altera el equilibrio entre las dos cuencas, la del Tajo y la del Segura, pero sin beneficiar a ninguna de ellas”, según sostiene el parlamentario murciano, al tiempo que lamenta que el Ministerio para la Transición Ecológica mantiene una “política sectaria y nociva en materia de agua, con una nueva medida arbitraria”.

“Resulta inconcebible que un Gobierno que se califica de España, sea tan generoso en materia de agua con Portugal, a la que le sobran 4.000 hectómetros cúbicos, mientras le discute a sus compatriotas del Levante las migajas de un trasvase”, según ha insistido Jesús Cano, en un comunicado enviado por el Partido Popular. “¿Qué intereses inconfesables se esconden tras esta medida injustificada del Gobierno de Sánchez?”

“Solo se puede entender desde el punto de vista distorsionado de quienes tienen como hoja de ruta el cierre del Tajo-Segura”. “Lo que debería hacer el Gobierno socialista con nuestros vecinos portugueses es precisamente aprender de su política hídrica, que se basa precisamente en una gestión integrada de cuencas hidrográficas".

Las desaladoras

El parlamentario Jesús Cano considera que la hoja de ruta en materia hídrica que debería seguir la Moncloa es la que "defiende" el Partido Popular, "con su propuesta de un Pacto Nacional del Agua”. Para los populares murcianos no basta con la desalación que plantea el Ministerio y que defiende el secretario general del PSOE en la Región de Murcia, Francisco Lucas, como alternativa al déficit hídrico que arrastra la zona del Levante.

“Que dejen de engañarnos los sanchistas, tanto los de Madrid como los palmeros de aquí con el señor Lucas a la cabeza, y que nos insisten en presentarnos la desalación como solución a un problema que ellos mismos han provocado”, según ha subrayado el diputado regional. “Unas plantas desaladoras, cuya puesta en funcionamiento además se fía para largo, no pueden ser nunca la alternativa al Trasvase Tajo-Segura”.