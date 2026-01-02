Miras anuncia la concesión de la Medalla de Oro de la Región de Murcia a la princesa Leonor: "Siempre será una de nosotros"

Fernando López Miras, el pasado 31 de octubre de 2023, saludando a la princesa Leonor tras su juramento de la Constitución Española como heredera de la Corona. CARM

Los lazos entre la Región de Murcia y la Casa Real siguen estrechándose. El presidente de la comunidad murciana, Fernando López Miras, ha anunciado este viernes que su Ejecutivo “va a entregar la Medalla de Oro de la Región de Murcia a Su Alteza Real Doña Leonor de Borbón”.

López Miras destaca que la Princesa de Asturias “siempre será una de nosotros”, tras su paso por la Academia General del Aire y el Espacio de San Javier donde está cubriendo la última etapa de su formación castrense: un tercer curso en el que ya ha hecho lo más difícil, 'La Suelta', pilotar sola un avión Pilatus PC-21.

“Como Su Majestad el Rey ha expresado en más de una ocasión, la Princesa de Asturias recordará su estancia en San Javier con mucha satisfacción, la misma con que nosotros nos sentimos orgullosos de otorgarle nuestro máximo reconocimiento”, tal y como ha destacado el presidente murciano, a través de un comunicado enviado por el Palacio de San Esteban, para poner en valor el vínculo existente entre la heredera al trono y la Región de Murcia.

En referencia a esta etapa de Doña Leonor en la AGA de San Javier, López Miras ha subrayado que “es un honor y un orgullo acogerla en su período de formación militar, como lo hicimos antes con su padre y su abuelo”.

A juicio del presidente murciano, el paso de la princesa de Asturias por la Academia General del Aire y el Espacio “contribuye a que Doña Leonor conozca aún mejor la Región de Murcia, lo que somos y representamos: una tierra alegre, hospitalaria, generosa y comprometida”.

López Miras siempre ha dado muestras de su espíritu monárquico, ya lo hizo en su discurso de Año Nuevo con guiños a las palabras pronunciadas por Felipe VI.

Este viernes lo ha vuelto a hacer el presidente autonómico, al justificar que el Gobierno murciano concede su mayor distinción a la princesa Leonor porque forma parte “de esa generación de jóvenes que van a protagonizar la construcción de un país y una Región de Murcia más fuertes, solidarias y preparadas”.

Este anuncio ha ido acompañado de un vídeo institucional que el presidente autonómico ha publicado en su cuenta personal de 'X' con estas palabras: "Otorgaremos nuestra máxima distinción a quien representa el futuro de la Jefatura del Estado. Es un honor y un orgullo acogerla en nuestra tierra en su periodo de formación militar".

El presidente autonómico recuerda que los valores de la Corona también inspiran la concesión de la Medalla de Oro de la Región de Murcia, como que “es símbolo de unidad y concordia”, al unir “tradición, presente y futuro” y representar “un esfuerzo continuo para mejorar la convivencia en paz de todos los españoles”.