La tasa emprendedora se estabiliza en el 6,1% en Murcia y refleja la madurez del ecosistema regional

Los investigadores de la UMU que han elaborado el informe posan junto a la consejera antes del inicio del acto

Las claves nuevo Generado con IA La tasa de actividad emprendedora en Murcia se mantiene en el 6,1%, reflejando la madurez del ecosistema, aunque sigue por debajo de la media nacional del 7,2%. El 63% de los emprendedores inicia por necesidad de empleo y el 41% busca crear riqueza o marcar diferencia; casi la mitad de los proyectos incorporan innovación. La brecha de inversión entre géneros persiste: los proyectos liderados por mujeres captan 17.770 euros de media frente a los 101.934 euros de los hombres. El perfil emprendedor se concentra entre los 25 y 44 años, con récord de jóvenes de 18-24 años; la formación universitaria y la capacitación específica son claves para emprender.

La Universidad de Murcia ha presentado las conclusiones del Informe GEM Murcia 2024-2025. Este análisis destaca la estabilización de la actividad emprendedora en la Región de Murcia.​

La Tasa de Actividad Emprendedora Total (TEA) se mantiene en el 6,1%, igual que en 2023. Este valor refleja la madurez del ecosistema emprendedor regional, aunque está por debajo de la media nacional del 7,2%.​

Además, la tasa de negocios consolidados durante más de 42 meses creció al 5,5%: un aumento de 1,6 puntos. La tasa de abandono empresarial está por debajo de la media, con un 2,4% frente al 3,5% nacional.​

Los cierres se deben más a decisiones estratégicas, como vender el negocio (23%) o cambiar de empleo (22,8%). Mientras que la falta de rentabilidad solo afecta al 18,7%.

La presentación del Informe GEM ha tenido lugar en la Facultad de Economía y Empresa

Alicia Rubio, catedrática de Economía y Empresa de la UMU, ha sido la encargada de presentar las conclusiones de este estudio en un acto que ha contado con la participación de la consejera de Empresa, María Isabel López, así como representantes del sector bancario.​

Motivaciones e innovación

El 63% de los emprendedores inicia por necesidad de empleo. Sin embargo, el 41% busca crear gran riqueza o marcar una diferencia en el mundo.​

Casi la mitad de los proyectos nuevos incorporan innovación en producto (47,9%) o proceso (45,2%). La adopción digital supera los medios nacionales, con un 65% en comercio electrónico.​

El 74% de los nuevos emprendedores planea usar tecnologías digitales. El capital inicial medio es de 70.858 euros, con ahorros personales como fuente principal (52,83%).​

Las ayudas familiares (15,05%) superan a los bancos (13,48%) como segunda fuente. Persiste una brecha: proyectos de mujeres invierten 17.770 euros, frente a 101.934 de hombres.​

Perfil del emprendedor

La mayoría de emprendedores TEA está entre 25-44 años, con aumento en 45-54 años. Jóvenes de 18-24 años alcanzan el 6,2% TEA, récord histórico.​

La formación correlaciona con el emprendimiento: 8% TEA entre universitarios. Mujeres emprendedoras se sienten más capacitadas (49% con alta formación específica).​ Por primera vez desde 2019, menos mujeres emprenden por necesidad (61%) que hombres (65%).​

La Región destaca en oportunidades e infraestructuras, pero falla en educación y mercado interno. Hay carencias en formación en IA.​

El informe se basa en encuestas a 1.000 personas de 18-64 años, expertos y fuentes secundarias. Investigadores participantes de la Facultad de Economía de la UMU.