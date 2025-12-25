El Puerto de Cartagena acoge esta Navidad: conciertos, actividades infantiles y un mercado gastronómico

Las claves nuevo Generado con IA El Puerto de Cartagena ofrece más de 30 actuaciones musicales, espectáculos infantiles y talleres familiares hasta el 6 de enero. La explanada acoge un mercado gastronómico con 12 foodtrucks y ocho casetas, además de animación matutina y sesiones de DJ. El área infantil contará con la Casa de Navidad, visitas de Papá Noel, teatro de títeres, pintacaras y actividades creativas para niños. La iniciativa, impulsada por la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento, busca convertir el puerto en un punto de encuentro navideño para la ciudad.

La explanada del Puerto de Cartagena será un amplio espacio de convivencia navideña hasta el próximo 6 de enero, al albergar más de 30 actuaciones musicales, espectáculos infantiles, talleres familiares, animación matutina y un mercado gastronómico con 12 foodtrucks y ocho casetas.​

El área infantil contará con la Casa de Navidad que recibirá las visitas de Papá Noel y a partir del 2 de enero, los niños podrán dejar sus cartas para el Día de Reyes al cartero real. Además, está previsto un teatro de títeres, pintacaras, cantajuegos y talleres creativos.

Todo ello, de la mano de la Autoridad Portuaria de Cartagena en colaboración con el Ayuntamiento. El escenario principal acogerá conciertos de grupos locales como Stolen, Partiendo la Pana o Los Happys. También se han programado sesiones de DJ con iluminación LED de bajo consumo, guirnaldas y un photocall navideño.​

Pedro Pablo Hernández, presidente de la Autoridad Portuaria, destaca que "esta iniciativa refleja nuestro compromiso con la integración puerto-ciudad, convirtiendo la fachada marítima en un punto de encuentro dinámico y accesible".