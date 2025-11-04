Tellado critica en Murcia la "corrupción galopante" del Gobierno: "El nexo corruptor no era Aldama, es Pedro Sánchez"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, este martes, junto al secretario de organización del PP, Miguel Tellado, en el almuerzo coloquio organizado por el Club Siglo XXI. PP

Las claves nuevo Generado con IA Miguel Tellado, secretario general del PP, acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de "corrupción galopante" durante un almuerzo coloquio en Murcia, señalando directamente al presidente como el "nexo corruptor". Tellado criticó la comparecencia de Sánchez en el Senado por responder en reiteradas ocasiones con evasivas y calificó al Gobierno como "divisivo" y "polarizador", augurando su "fase terminal". El dirigente popular vinculó al PSOE con el caso Koldo y denunció la implicación de altos cargos como Ábalos y Ángel Víctor Torres en supuestas tramas de corrupción relacionadas con contratos durante la pandemia. Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, respaldó a Tellado y aseguró que el PP es el único partido capaz de frenar el avance del "sanchismo" en España.

Miguel Tellado ha sido el gran protagonista de un almuerzo coloquio celebrado en Murcia, este martes, y que ha sido organizado por el Club Siglo XXI. Durante su intervención, el secretario general del PP ha presentado el proyecto de Alberto Núñez Feijóo como la única alternativa posible, frente a la "corrupción galopante” del Gobierno que preside Pedro Sánchez.

El inicio del speech del secretario general del PP ha estado marcado por sus palabras de apoyo al periodista de EL ESPAÑOL, José Ismael Martínez, agredido en Pamplona por un grupo de abertzales encapuchados mientras cubría una protesta ilegal, convocada por el streamer de extrema derecha vito Quiles cerca de la Universidad de Navarra.

El número 2 del Partido Popular no se ha andado con paños calientes y en plena resaca por la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión de investigación del Senado, el popular Miguel Tellado ha ironizado al respecto de las explicaciones que ofreció el presidente del Gobierno.

"Más de 50 veces respondió con un 'no me consta', 'no recuerdo', o 'no lo sé'". "Ahora resulta que tenemos un presidente amnésico”, según ha concluido.

Tellado ha lamentado que Sánchez no se acuerde, si fue “con dinero de su suegro”, la forma con la que financió su campaña a la secretaria general del Partido Socialista. Pero ha pronosticado que “acabará pagando por el lodazal" en el que se mueve la política del PSOE. “Sufrimos un gobierno divisivo y sufrimos un gobierno polarizador que tiene prometido levantar un muro entre los españoles. Así lo dijo Pedro Sánchez en su investidura en 2023”

“Hoy podemos decir con claridad que este gobierno está en fase terminal", según ha pronosticado Tellado, acompañado en la mesa del coloquio por el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, el subdirector de Política de EL ESPAÑOL, Alberto Prieto y la periodista de laSexta Noticias, Ángela Vera. “El balance que va a dejar no puede ser más dañino".

Los participantes en el almuerzo coloquio organizado por el Club Siglo XXI en Murcia. @LopezMirasF

Tales palabras han llevado al número 2 del PP a culpar a Sánchez de generar “una profunda crisis democrática, una crisis de confianza en las instituciones y la erosión del estado de derecho y de la separación de poderes”.

Tellado se ha mostrado muy duro con el 'caso Koldo' que se ha cobrado dos secretarios generales en el PSOE: José Luis Ábalos y Santos Cerdán -actualmente en prisión-. "Un puñado de golfos que se ha llevado el dinero a paladas".

"Ábalos, que lo fue todo en el primer Gobierno de Sánchez, ya está camino del banquillo de los acusados por cohecho, malversación de fondos públicos y pertenencia a organización criminal, por hechos cometidos mientras era secretario de organización del PSOE”. “Ábalos, más bien, era secretario de organización criminal con sede en Ferraz”.

Tellado también ha tenido palabras para el último documento de la Guardia Civil que trascendió este lunes acerca del caso Koldo:

“Ángel Víctor Torres era sepultado con 350 páginas de un nuevo informe de la UCO, sobre su estrecha relación con la trama de Ábalos, Koldo y Aldama. No solo les dio más de 12 millones de euros de contratos de la pandemia, cuando era presidente del Gobierno canario. Además, presionó personalmente para que se les pagara de forma ágil, a pesar de saber que era material defectuoso y de las alertas del funcionario de que el precio estaba fuera del mercado”.

El número dos popular ha lamentado que ese informe no haya sido motivo suficiente para que el presidente del Gobierno haga dimitir al ministro de Política Territorial. “Torres ha sido pillado y bien pillado”. “Pedro Sánchez debió haberle cesado antes del Consejo de Ministros de hoy”. Todo ello ha llevado al secretario de organización del PP a lanzar dos afirmaciones lapidarias. La primera: “Sánchez está acorralado". Y la segunda: “El nexo corruptor no era Aldama, es Pedro Sánchez”.

Alberto Prieto (1i), subdirector de política de El Español, y Ángela Vera (1d), periodista de laSexta Noticias, este martes, en Murcia. @LopezMirasF

El coloquio organizado por el Club Siglo XXI ha estado marcado por el prólogo que ha realizado Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia y líder de los populares murcianos, para presentar a Miguel Tellado. “El Partido Popular es el único partido que frena el avance del sanchismo en España”, según ha subrayado en sintonía con la intervención que posteriormente iba a realizar el segundo de abordo en Génova.

“Hace ya mucho tiempo que la democracia española transita por un terreno resbaladizo, que nos conduce al abismo como sociedad, como proyecto de convivencia”. López Miras considera que el Gobierno "se ha convertido en un búnker" y no tiene una hoja de ruta en materia de política territorial, frente al "proyecto político" de Alberto Núñez Feijóo con “una manera de hacer política en la que el interés general se sitúa por encima de cualquier cálculo”.

Esta reflexión ha sido recogida por Miguel Tellado antes de responder a las preguntas de los periodistas, al culpar a Pedro Sánchez de provocar una "crisis" de "convivencia" en España: "Es el combustible que Sánchez ha usado para ser presidente del Gobierno: el enfrentamiento y la polarización”. "Enfrenta a trabajadores con empresarios, a hombres con mujeres, a las comunidades autónomas y al Instituto Cervantes con la RAE".