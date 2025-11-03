Aqualia convoca su concurso de periodismo sobre gestión integral del agua y duplica la cuantía del primer premio

Las claves nuevo Generado con IA Aqualia lanza la novena edición de su premio de periodismo, destinado a reconocer trabajos que promuevan la cultura del agua en España, Colombia y México. La cuantía del primer premio se duplica este año, alcanzando los 6.000 euros, junto a dos accésits de 1.500 euros y dos menciones especiales de 1.000 euros cada una. Los trabajos deben abordar la gestión integral del agua y haber sido publicados o emitidos entre el 1 de diciembre de 2024 y el 30 de noviembre de 2025. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 28 de febrero de 2026 y los trabajos serán evaluados por un jurado prestigioso, resaltando el compromiso social de Aqualia con los municipios donde opera.

Aqualia ha convocado la novena edición de su premio de periodismo, con el objetivo de seguir reconociendo la labor de profesionales de la información de España, Colombia y México, cuya labor contribuye a incrementar la cultura del agua como bien escaso y preciado.

Este año como novedad se duplica la cuantía del primer premio, con 6.000 euros para el ganador, así como dos accésits por importe de 1.500 euros y dos menciones especiales de 1.000 euros cada una.



Los trabajos sobre la gestión del ciclo integral del agua que se postulen al Premio de Periodismo de Aqualia, deben haber sido publicados o emitidos en prensa escrita, televisión, radio o pódcast, entre 1 de diciembre 2024 y el 30 de noviembre de 2025.

Tan solo hay que rellenar un formulario de inscripción y enviar las candidaturas al correo electrónico [comunicacion@aqualia.es], consultando las bases del certamen: comunicacion@aqualia.es

Este concurso demuestra que el compromiso y responsabilidad con los municipios en los que Aqualia desarrolla su actividad no se limita únicamente a la prestación del servicio, sino que va más allá porque busca contribuir siempre a mejorar el bienestar de las personas, y en particular, de aquellos colectivos más vulnerables.

El plazo para presentar los trabajos periodísticos concluye el 28 de febrero de 2026. A continuación, un prestigioso jurado se encargará de valorar cada una de las propuestas recibidas en un proceso marcado por la transpariencia de esta empresa, a la que el ranking Global Water sitúa cuarta de Europa por población servida y novena del mundo.