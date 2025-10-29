El Gobierno de Murcia invierte 4,5M en ampliar el Hospital del Noroeste que incorpora nueva zona de consultas externas

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, junto al personal médico del Hospital Comarcal del Noroeste. CARM

El Hospital Comarcal del Noroeste ha incorporado una nueva zona para consultas externas de Neumología y Alergología, así como una zona de hospital de día. Todo ello, después de que el Gobierno de la Región de Murcia haya invertido 4,5 millones de euros de fondos propios en la ampliación del centro de referencia para el Área IV y que se ubica en Caravaca de la Cruz.

La citada inversión también incluye la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), tal y como ha informado el Palacio de San Esteban en un comunicado.

De momento, uno de los aspectos destacados de esta mejora es la ampliación del Hospital de Día que ahora dispone de más de 250 metros cuadrados, para elevar la calidad asistencial de los pacientes de Oncología y de otras especialidades médicas como Hematología, Medicina Interna o Cardiología.

El objetivo principal de un Hospital de Día es ser una alternativa a la hospitalización convencional, ya que los pacientes que lo necesitan pueden seguir viviendo en su entorno familiar y eso implica una asistencia médica más humanizada que mejora su calidad de vida.

Esta nueva zona consta de diez espacios, siete más respecto a las anteriores instalaciones, entre las que se encuentran dos consultas, una zona de tratamiento con capacidad para doce sillones y tres camas, una sala de tratamientos especiales, el control de Enfermería, sala de espera, almacenes y aseos.

“Apostamos por la modernización de las infraestructuras sanitarias y por la mejora de la calidad asistencial para los pacientes, independientemente del lugar en el que residan”, según ha resaltado el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, durante una visita al Hospital Comarcal del Noroeste, acompañado del alcalde de Caravaca, José Francisco García.

López Miras también ha destacado que el número de profesionales del Área IV del Servicio Murciano de Salud (SMS) ha crecido en más de 350, durante los últimos cinco años. De forma que en la Comarca del Noroeste ya trabajan 1.248 profesionales, de los que 967 forman parte del hospital y 280 prestan servicio en los diferentes centros y consultorios de Atención Primaria.