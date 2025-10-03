El programa Activa ofertará 11 cursos en San Javier, uno de ellos sobre inteligencia artificial y otro de ventas en Amazon

Este programa formativo se desarrollará durante el último trimestre del año y todos los detalles se pueden consultar en la web activa.sanjavier.es y en la app 'San Javier Activa'.

El programa formativo Activa ofertará 11 nuevos cursos formativos que se celebrarán durante el último trimestre del año y que van dirigidos a desempleados, emprendedores y a todo el sector comercial y empresarial de San Javier.

Una de las propuestas más destacadas será el de inteligencia artificial aplicada a la productividad real, introducción a la venta en Amazon o marketing digital, entre otras áreas. Además, se incluyen cursos de contabilidad y gestión de nivel básico a avanzado, así como otros que pueden contribuir al reciclaje profesional como el de fotografía con cámara y móvil.

El concejal de Hacienda, Desarrollo Local y Empleo, Héctor Verdú, destaca que "con estos cursos se pretende ampliar las posibilidades de acceso al mercado laboral, formar y reciclar los conocimientos profesionales de personas en activo, así como dinamizar el sector comercial y empresarial".

Todos los cursos se impartirán en las instalaciones del Centro de Negocios de Santiago de la Ribera. Los detalles e información completa se puede consultar en la web: activa.sanjavier.es y en la app 'San Javier Activa'.

Verdú espera que el programa formativo Activa siga contribuyendo a reducir el desempleo en San Javier. A fecha 31 de agosto, el número de parados en la localidad asciende 1.947 personas, por debajo de la tasa del 9%. "Es las más baja para el municipio de San Javier desde 2007”.