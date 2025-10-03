El concejal de Empleo de San Javier, Héctor Verdú, presentado los cursos del programa Activa.

El concejal de Empleo de San Javier, Héctor Verdú, presentado los cursos del programa Activa.

Murcia

El programa Activa ofertará 11 cursos en San Javier, uno de ellos sobre inteligencia artificial y otro de ventas en Amazon

Este programa formativo se desarrollará durante el último trimestre del año y todos los detalles se pueden consultar en la web activa.sanjavier.es y en la app 'San Javier Activa'. 

Publicada
Actualizada

El programa formativo Activa ofertará 11 nuevos cursos formativos que se celebrarán durante el último trimestre del año y que van dirigidos a desempleados, emprendedores y a todo el sector comercial y empresarial de San Javier. 

Una de las propuestas más destacadas será el de inteligencia artificial aplicada a la productividad real, introducción a la venta en Amazon o marketing digital, entre otras áreas. Además, se incluyen cursos de contabilidad y gestión de nivel básico a avanzado, así como otros que pueden contribuir al reciclaje profesional como el de fotografía con cámara y móvil.

El concejal de Hacienda, Desarrollo Local y Empleo, Héctor Verdú, destaca que "con estos cursos se pretende ampliar las posibilidades de acceso al mercado laboral, formar y reciclar los conocimientos profesionales de personas en activo, así como dinamizar el sector comercial y empresarial".

Todos los cursos se impartirán en las instalaciones del Centro de Negocios de Santiago de la Ribera. Los detalles e información completa se puede consultar en la web: activa.sanjavier.es y en la app 'San Javier Activa'. 

Verdú espera que el programa formativo Activa siga contribuyendo a reducir el desempleo en San Javier. A fecha 31 de agosto, el número de parados en la localidad asciende 1.947 personas, por debajo de la tasa del 9%. "Es las más baja para el municipio de San Javier desde 2007”. 