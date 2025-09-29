Miras se compromete a construir 25.000 viviendas en Murcia en los próximos cinco años con un decreto "pionero"

Fernando López Miras, este lunes, presentando el decreto de vivienda en el Palacio de San Esteban en Murcia. CARM

Fernando López Miras se ha comprometido a construir 25.000 viviendas durante los próximos cinco años, para paliar el complicado escenario que presenta el sector inmobiliario para los jóvenes que quieren emanciparse, incluso para familias que no tienen suficiente poder adquisitivo y se ven obligadas a vivir de alquiler sine die.

"Desde el Gobierno de la Región de Murcia, damos respuesta a las necesidades de acceso al hogar de jóvenes y familias", tal y como ha subrayado el presidente autonómico, este lunes, durante su comparecencia en el Palacio de San Esteban, para anunciar que el próximo Consejo de Gobierno aprobará "un decreto ley de medidas urgentes" que regulará el nuevo modelo de vivienda asequible de la Región de Murcia.

Este decreto pretende incrementar la oferta del sector inmobiliario, a través de "medidas pioneras en nuestro país". Tales como elevar a 54.000 euros anuales la renta máxima de los potenciales beneficiarios de las ayudas; simplificar trámites administrativos; acortar plazos; estimular la conclusión de edificios inacabados o fijar primas por edificar en solares con restos arqueológicos.

Otra de las medidas estrella de este decreto consistirá en incrementar hasta el 40% la prima de edificabilidad para implantar vivienda protegida (VPO), así como la posibilidad de construir un bloque de pisos en parcelas destinadas a vivienda unifamiliar, sin aumentar la edificabilidad.

López Miras, este lunes, en la rueda de prensa donde ha presentado el decreto de vivienda asequible.

López Miras ya avanzó este decreto en el Teatro Circo de Murcia, este domingo, durante su intervención en la cumbre de barones autonómicos del PP que ha establecido el plan en materia de inmigración que seguirán los populares, si Alberto Núñez Feijóo llega a la Moncloa.

El presidente murciano ha apelado a "la implicación de todos los agentes" vinculados al sector de la construcción, para lograr "un objetivo realista": promover 25.000 viviendas asequibles para el bolsillo de los jóvenes murcianos y de las familias de clase media.

Todo ello, a través de un decreto que "nace del diálogo" con el sector. "Desde el Gobierno regional hemos creado las condiciones y hemos puesto las herramientas a su servicio para hacerlo realidad”, según ha insistido López Miras.

"Esta norma marcará un antes y un después, porque es la génesis de una nueva Ley del Suelo de la Región de Murcia, que asumirá el gran reto de superar la rigidez del sistema actual”.