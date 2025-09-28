Los barones del PP firmarán una declaración sobre "la crisis migratoria" en la que culparán a Sánchez de "descargarla" sobre las CCAA

La cena ya estaba encargada antes de comenzar la reunión de trabajo de los barones autonómicos del PP, este sábado por la mañana, a puerta cerrada, en el turístico Palacete Rural de la Seda en la huerta murciana. "La reunión se alargará", según advertía una fuente del Partido Popular a las 18.45 horas.

De hecho, durante toda la tarde nadie salía de este icónico edificio, excepto algún miembro de seguridad para fumarse un pitillo, o Juanma Moreno, por motivos de agenda, ya que se marchó antes de terminar la cumbre de dirigentes populares. "Tengo que estar en la Comic Con", comentó el presidente andaluz, evitando a los periodistas que corrieron hacia la furgoneta Mercedes que le esperaba con un chófer para desplazarse hasta Málaga.

El mutismo reinaba en la reunión de trabajo de los 14 gobernantes autonómicos del PP, bajo la batuta de Alberto Núñez Feijóo, para llegar a un acuerdo sobre la 'Declaración de la Región de Murcia': el plan integral sobre políticas migratorias que firmarán todos los barones del Partido Popular, este domingo, a partir de las once de la mañana, en un acto que se celebrará en el Teatro Circo de la capital del Segura.

Los populares murcianos suscriben el planteamiento de Núñez Feijóo de expulsar del país a los inmigrantes que cometan delitos; de limitar su acceso al ingreso mínimo vital para que no genere un efecto llamada a la inmigración irregular; de prohibir el burka por razones de seguridad o de hacer una discrimación positiva en favor de los ciudadanos de América del Sur frente a los de Marruecos.

"El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, comparte el planteamiento del Partido Popular en defensa de una inmigración legal y ordenada", tal y como confirma una fuente del PP, conocedora del contenido de la cumbre de barones autonómicos.

Posado de familia de los presidentes autonómicos, este sábado, en el Palacete Rural de la Seda en Santa Cruz. PP

"El Gobierno de Sánchez es el responsable de la crisis migratoria que vive España porque ha convertido a nuestro país en un coladero de inmigración ilegal. Y ante la ausencia de una verdadera política de Estado, en materia de inmigración, lo que hace Sánchez es descargar el problema en las comunidades autónomas, eso sí, excluyendo a Cataluña y País Vasco para no molestar a sus socios", tal y como argumenta la citada fuente del Partido Popular.

El planteamiento de la discriminación por nacionalidades choca con datos que han puesto sobre la mesa Comisiones Obreras y UGT. Los dos sindicatos alertan de que en sectores como el agrícola, uno de los motores de la economía murciana, los inmigrantes procedentes de África son la principal mano de obra en los puestos que requieren mayor esfuerzo físico, como el de jornalero.

"El número de trabajadores extranjeros afiliados a la seguridad social en la Región de Murcia, refleja que un 50% son africanos y un 27% latinoamericanos", según advierte CC OO. "Seguramente, en agricultura, el porcentaje de africanos afiliados al régimen agrario será más alto del 60%". En la práctica, CC OO sostiene que cerca de 6 de cada 10 jornaleros son marroquíes, argelinos...

"No es de recibo que estos disparates xenófobos comprados a la extrema derecha, sean el eje conductor de la propuesta política migratoria del Partido Popular", se quejan desde UGT.

Este domingo, en la presentación de la 'Declaración de la Región de Murcia' se despejarán las dudas sobre las medidas que contemplará el plan integral sobre políticas migratorias con el que Alberto Núñez Feijóo quiere llegar a la Moncloa, ganando votantes en el espectro de Vox, para frenar el crecimiento de Santiago Abascal. El último sondeo de GAD3 para Abc revela que el partido de ultraderecha llega al 17,9% en intención de voto -cinco puntos más que en las generales de julio de 2023-.

Es un placer recibir en la #RegióndeMurcia al presidente @NunezFeijoo junto a los presidentes autonómicos del @ppopular.



Por delante, un fin de semana para trabajar en la alternativa que España merece y necesita.



Esta es vuestra casa.

¡Bienvenidos! pic.twitter.com/Eigb6ZfGuK — Fernando López Miras (@LopezMirasF) September 26, 2025

La cumbre del PP arrancó el viernes por la noche, en el Hotel 7 Coronas de Murcia, con la recepción de López Miras al presidente nacional de su partido, Núñez Feijóo, y a los barones autonómicos -excepto Díaz Ayuso-. La agenda ha proseguido este sábado, con una reunión de trabajo que se ha extendido durante todo el día, y que se ha celebrado en un palacete próximo al centro de menas de la pedanía murciana de Santa Cruz que Vox está obsesionado con cerrar.

Los populares presentarán su estrategia migratoria en la comunidad murciana, marcada este verano por dos hechos graves. El primero: los altercados violentos que se vivieron en Torre Pacheco, a cuenta de las cacerías a marroquíes que convocaron grupos de ultraderecha, para tomarse la justicia por su mano, por la paliza de un inmigrante a un jubilado del pueblo. Y el segundo: el acuerdo del PP de Jumilla con Vox para vetar los ritos musulmanes en instalaciones municipales.

Pero no todo el trabajo del encierro en el palacete lo ha centrado la inmigración. EL ESPAÑOL ha podido saber por fuentes del PP murciano que Fernando López Miras ha aprovechado su condición de anfitrión, para aprovechar para plantear dos cuestiones cruciales para la Región de Murcia: la reforma del sistema de financiación autonómica y la supervivencia del Trasvase Tajo-Segura.

"Lo que reclama la Región de Murcia es un sistema de financiación justo, consensuado con todas las comunidades y no pactado bajo mano con Cataluña. Sin cupos ni privilegios para nadie", según detalla una fuente del PP, sobre una petición que "lleva años reclamando" el Palacio de San Esteban a la Moncloa, y que López Miras ha trasladado a Núñez Feijóo, de cara a su candidatura para las próximas elecciones generales

"Además, seguimos reclamando un fondo de nivelación que nos iguale a la media, mientras no se modificar el sistema de financiación autonómica. La Región de Murcia no puede ser la peor financiada de España y recibir 1.675 millones de euros menos que la mejora financiada".

La fachada del espectacular Palacete de la Seda en Santa Cruz, en pleno corazón de la huerta de Murcia. Badía

Los recesos de descanso también han sido exprimidos por López Miras, para seguir sumando fuerzas en materia hídrica con los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno, y la Comunidad Valencia, Carlos Mazón. "Se mantienen conversaciones permanentes entre las tres comunidades autónomas que recibimos el agua del trasvase Tajo-Segura, y por tanto, es algo que siempre está en agenda", tal y como detallan fuentes populares de Murcia.

Pacto Nacional del Agua

"El presidente Feijóo ha demostrado una gran sensibilidad ante el problema de la falta de agua en la Región de Murcia y así ha quedado claro en sus compromisos. No podemos olvidar que en el Congreso Nacional del PP, celebrado el pasado mes de julio, se comprometió a presentar en sus primeros 100 días de presidente un Plan Nacional del Agua, y por tanto, el agua está entre las prioridades de Núñez Feijóo".

"El agua tiene que ser abordada como un cuestión de Estado y no como una herramienta de enfrentamiento entre comunidades autónomas que es como la entiende el Gobierno de Sánchez", tal y como reflexiona esta fuente popular acerca del criterio compartido por Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana.

"En esa defensa, el PP apuesta por las infraestructuras hídricas que funcionan como es el Trasvase Tajo-Segura y que son determinantes para el futuro de la Región de Murcia y de todo el Levante español. Lo que no podemos asumir es la política hídrica del Gobierno de Sánchez con un recorte del 50% del trasvase y el cierre de los pozos. España se juega 100.000 puestos de trabajo y 4.000 millones de impacto económico con este cierre encubierto del trasvase que va a ser un lastre económico, social y laboral".