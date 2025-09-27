El PP se recluye en un palacete de Murcia, próximo al centro de menas que Vox quiere cerrar para acoger ancianos

Los barones autonómicos del PP se han recluido en el Palacete Rural de La Seda para diseñar un plan integral sobre políticas migratorias. El lugar escogido para esta cumbre popular tiene simbolismo, ya que se ubica en Santa Cruz: la pedanía murciana que alberga un centro de menas que Vox quiere cerrar para convertirlo en un centro de mayores.

De hecho, el 10 de septiembre, el partido de extrema derecha convocó un acto ilegal en ese centro que obligó a la Delegación del Gobierno a movilizar a la Guardia Civil. El PP calificó como "vergonzoso" el espectáculo que ofrecieron ese día Samuel Vázquez, portavoz de inmigración de Vox, y el exdiputado regional de Podemos Víctor Egío.

Ambos mantuvieron allí una bronca bajo la atenta mirada de varios agentes, cerca de un espacio que acoge a menores extranjeros no acompañados (menas).

La Hostería Palacete Rural de La Seda está en la Vereda del Catalán, en pleno corazón de la huerta del Segura, a seis kilómetros del citado centro, y este sábado acoge la reunión de trabajo de los 14 gobernantes autonómicos del PP, bajo la batuta de Alberto Núñez Feijóo.

Allí diseñarán una política alternativa a la "reemigración" que Santiago Abascal plantea, siguiendo el modelo de políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que ha despertado críticas hasta en el seno de la Iglesia.

También buscará distanciarse de la política "racista, insolidaria y desleal", que Alberto Núñez Feijóo considera que ha puesto en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez al repartir a los inmigrantes que llegan de forma irregular solo entre comunidades autónomas gobernadas por el PP.

La fachada del espectacular Palacete de la Seda en Santa Cruz, en pleno corazón de la huerta de Murcia. Badía

Esta cumbre está marcada por la discreción, ya que solo unos pocos miembros del PP saben que esta reunión de trabajo a puerta cerrada, se celebra en este espectacular edificio de cuatro plantas del siglo XVIII, cuyo estilismo recuerda a las masías catalanas. Prueba de ello es que también se le conoce como el Palacete Rural del Catalán, y antaño, en sus fincas se producía vid y seda.

"Hay secretismo, es una cosa interna de partido, no sabemos dónde están trabajando los presidentes autonómicos", confiesa un diputado popular en la Asamblea Regional. Así lo pone de manifiesto el hecho de que está cerrado a cal y canto este palacete, conocido por albergar bodas de alto postín, por la buena gastronomía de su restaurante, y porque años atrás acogió algún acto del PP de Ramón Luis Valcárcel que era una apisonadora en las urnas en Murcia.

Este sábado, reina el silencio en este palacete convertido en 'monasterio popular', solo se deja ver alguna vecina que pasea en bici, disfrutando del verano que nunca quiere marcharse de la capital del Segura. El personal del complejo solo se deja ver para salir al exterior a coger hojas de unos limoneros que hay en un bancal, para preparar para Alberto Núñez Feijóo uno de los postres estrella de la gastronomía murciana: paparajotes.

"Todo está reservado para el Partido Popular", tal y como advierte un guardaespaldas, luciendo pinganillo y al que le asoma su pistola en la chaqueta, tras abrir la puerta principal a la que llama el periodista de EL ESPAÑOL. "No se puede entrar" y "no hay convocatoria a medios". De modo que el plumilla de este diario tiene que escribir esta crónica en una cafetería próxima, al ritmo de la bachata de Romeo Santos que una simpática camarera pincha, para animar la hora del café.

José Alfonso Pérez, periodista de TVE, este sábado, haciendo un directo sobre la cumbre popular. Badía

En el exterior, bajo la sombra de unos árboles de la huerta murciana, aguardan para hacer sus directos periodistas de TVE y Cuatro que junto a este diario han encontrado el espacio de trabajo popular. "A nosotros solo nos han convocado este domingo, para el acto en el Teatro Circo de Murcia", insiste este diputado autonómico popular. "Todo apunta a que será un acto con formato mitinero donde hablarán Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras. Pero no es descartable que lo haga el alcalde [José Ballesta] como anfitrión".

El staff de comunicación no suelta prenda del guion que se seguirá este domingo, solo confirma que no hay que acreditarse. "El acceso es libre para la prensa". Entretanto, sobre la una del mediodía, aparece por la cumbre de presidentes autonómicos del Partido Popular: Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid saluda a la prensa y se excusa por no detenerse porque llega tarde. Es la última en llegar a la cumbre, puede que en un gesto que busca diferenciarse del resto de barones que acompañan a Núñez Feijóo desde el viernes por la noche.

En el patio trasero del palacete, se ve una especie de set de prensa del PP, con un foco y una cámara, para hacer posado de familia y alguna declaración institucional enlatada, para enviar a los medios de comunicación. El silencio informativo lo rompe Miguel Tellado, secretario de organización del popular, con unas declaraciones -sin preguntas- que facilita el área de prensa.

Los presidentes autonómicos, este sábado, durante la reunión con el presidente del Partido Popular. PP

"Fin de semana de intenso trabajo para el Partido Popular", subraya Tellado en una declaración grabada en el set del citado patio. "Estamos aquí en Murcia, una tierra bien gobernada por Fernando López Miras, con todos los presidentes autonómicos del PP que están sirviendo de auténticos salvavidas para el 70% de los españoles ante el naufragio del Gobierno de Pedro Sánchez".

"Son gobiernos que sirven a todos los ciudadanos y se coordinan para ser más eficaces. Estamos ocupados en recuperar el principio de igualdad real frente al feminismo de pancarta y de campaña electoral que practica el Gobierno que más daño ha hecho al país". "El Gobierno del fallo en las pulseras de control de los maltratadores, una negligencia inaceptable que el Gobierno conocía y trató de ocultar. Un escándalo que se suma a las reducciones de condena a más de 1.200 agresores sexuales que provocó la 'ley del solo sí es sí'".

La cumbre popular no ha dejado impasible al bloque de las izquierdas murcianas que ocupan la bancada de la oposición, a la vista de que el tema central es la inmigración. Podemos ha calificado de “aquelarre racista” la reunión de trabajo de la dirección nacional del PP con sus barones autonómicos. "Es vergonzoso que el PP se atreva a venir a la Región de Murcia a hablar de inmigración, cuando aquí ha pactado con Vox y está aplicando sus políticas", según ha criticado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández.



"Murcia es el laboratorio de las políticas de la ultraderecha y esto es una provocación". "La desvergüenza del PP no tiene límites, ellos han pactado con Vox los presupuestos del odio, han criminalizado a personas migrantes y han cerrado el centro de menas de Santa Cruz". Justo las instalaciones que están a diez minutos en coche de la Hostería Palacete Rural de La Seda.

Unas esculturas dan la bienvenida al visitante al Palacete de la Seda. Badía

"Es bastante preocupante que después de todo lo que hemos vivido este verano, Feijóo reúna a la dirección del PP en Murcia para competir con Vox en xenofobia”, según ha reflexionado la portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín. Nadie responde a Podemos desde el PP porque la clave del sábado es trabajar y el silencio reina hasta en las redes sociales de dirigentes populares, como Fernando López Miras cuya cuenta de X solo recoge imágenes de la llegada del presidente nacional de su partido a tierras murcianas.

El mitin del PP de este domingo ha generado mucha expectación, ya que se espera que Núñez Feijóo presente su hoja de ruta migratoria del proyecto político con el que quiere llegar a la Moncloa, y lo hará en Murcia: la comunidad que en julio copó la actualidad informativa a nivel internacional, a causa de los incidentes racistas que se produjeron en Torre Pacheco, por las cacerías a marroquíes que convocaron grupos de ultraderecha, para tomarse la justicia por su mano, por la paliza que recibió un pensionista del pueblo a manos de un joven natural de Marruecos.

De momento, el número dos del partido, Miguel Tellado, ha sido el único que ha dado hoy una pincelada del plan migratorio de Núñez Feijóo en las declaraciones que han facilitado los populares a todos los medios de comunicación: "Para dar respuesta a uno de los desafíos más grandes de nuestro país, el PP va a ofrecer a los españoles el plan que se merecen para que se recupere el orden y la ley, para que se protejan nuestras fronteras y para combatir a las mafias [de trata de seres humanos]".

Tellado avanza que ese plan garantizará que "se expulse a quienes vienen a delinquir" y que "se garantice la integración de los que sí vienen a sumar". "Nos guiará una máxima, contribuir [a España] tiene que ser una condición para permanecer, las ayudas sociales no pueden convertirse en un efecto llamada a la ilegalidad, el ingreso mínimo vital básico nació para proteger a quien lo necesita de verdad, no para ser un efecto llamada porque eso es un agravio para las familias, para el autónomo que madruga y para el parado que ha contribuido al sistema".