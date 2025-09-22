López Miras apela a programas como Caetra en Bruselas, ante la "gran amenaza" rusa sobre la seguridad de Europa

Fernando López Miras, este lunes, en Bruselas, en la Grupo de Trabajo sobre Defensa del Comité Europeo de las Regiones. CARM

Fernando López Miras ha presidido la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Defensa del Comité Europeo de las Regiones, celebrada este lunes en Bruselas, y ha apelado a la unión de los estados miembros de la UE frente a la creciente hostilidad de Rusia con la OTAN: “Las regiones tenemos mucho que aportar para construir esa Europa más segura”.

El presidente de la Región de Murcia y máximo responsable del Grupo de Trabajo sobre Defensa del Comité Europeo de las Regiones, considera una “gran amenaza” la postura de Vladímir Putin con la OTAN, a raíz de los recientes episodios denunciados por Rumanía, Estonia y Polonia, por la incursión de cazas rusos en su espacio aéreo que pertenece a la UE.

“Ha cambiado de manera dramática el enfoque de la Unión Europea en materia de defensa y seguridad”, tal y como ha lamentado López Miras.

En este contexto de tensión entre Rusia y la OTAN, se ha puesto en marcha el Grupo de Trabajo sobre Defensa del Comité de las Regiones que preside el jefe del Ejecutivo de la Región de Murcia.

"Daremos voz a las regiones y ciudades en los debates europeos sobre defensa, seguridad, preparación y resiliencia", según ha enumerado López Miras, sobre los objetivos que se marca este grupo de trabajo para "posicionar" a los entes locales en el contexto geopolítico actual, marcado por la guerra de Rusia con Ucrania para ocupar y anexionarse territorios que no le pertenecen.

López Miras (c), este lunes, con el resto de integrantes del Grupo de Trabajo sobre Defensa del Comité Europeo de las Regiones. CARM

"Aportaremos la perspectiva territorial: la visión y la experiencia derivadas de la gobernanza y la gestión de nuestras ciudades y regiones", según ha insistido el presidente murciano, sobre la importancia de la aportación de los entes locales y regionales al refuerzo de la nueva defensa de la Unión Europea frente a la actitud amenazante de Putin.

La Región de Murcia aporta su granito de arena con Caetra: un programa que apuesta por desarrollar tecnologías de uso civil y militar, con aportación económica del Ejecutivo autonómico para ayudar a las empresas a desarrollar proyectos de innovación en materia de defensa, seguridad y reconstrucción.

El programa Caetra incluye una aceleradora comercial para empresas, una incubadora de startups centradas en el espacio cognitivo y la ciberdefensa, así como una aceleradora de inteligencia artificial aplicada a tecnologías subacuáticas.

"Gracias a esta iniciativa, hemos respondido a retos tecnológicos lanzados por nuestras Fuerzas Armadas o grandes empresas, y hemos fomentado el acceso de nuestras pymes al mercado, en coordinación con el Ministerio de Defensa”.

López Miras sostiene que las regiones y ciudades de la Unión Europea aportan “un valor añadido a la hora de ampliar y fortalecer la industria de la defensa”, debido a que “identifican las capacidades tecnológicas, fomentan la especialización, capacitan a las empresas y las ayudan a desarrollar sus tecnologías e internacionalizarse”.