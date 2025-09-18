La Feria del Libro de Murcia regresa con más de 100 actos, 1.000 escritores, 78 casetas y el hermanamiento con Miño

El Paseo Alfonso X El Sabio de Murcia volverá a inundarse de literatura, a partir del 3 de octubre. La Feria del Libro regresa en un año especial para la capital del Segura porque celebra el 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad y para aportar su granito de arena, los lectores podrán disfrutar del contacto con escritores de primer nivel como Víctor del Árbol, Carlota Pérez-Reverte, Noemí Casquet o Jorge Díaz.

La programación de la Feria del Libro incluirá más de un centenar de actos que se desarrollarán desde el 3 hasta el 12 de octubre, pensados para todo tipo de públicos y estilos literarios, en el Paseo Alfonso X El Sabio donde se instalarán 78 casetas tanto de editoriales como de librerías de ámbito local, regional y nacional.

“La Feria del Libro de Murcia es una celebración de la palabra escrita, pero también de la historia, identidad y futuro de nuestra ciudad: los libros nos conectan, transforman y nos hacen comunidad”, tal y como ha destacado Belén López Cambronero, concejal de Educación, este jueves, durante la presentación de un evento literario que movilizará a más de mil escritores durante nueve días, junto a otros espacios como el Pabellón Las Anas o el Museo Arqueológico de Murcia.

“Esta feria nos ayuda a establecer una semilla para que cualquier persona que pase por allí consuma cultura y se sume a la lectura”, según ha indicado el director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez López, sobre una cita con la literatura que siempre genera un impacto económico en los locales de restauración de la capital del Segura.

Una foto de familia de la presentación de la Feria del Libro que ha tenido lugar este jueves.

El jueves 2 de octubre tendrá lugar el pregón de la Feria del Libro, protagonizado por Dionisia García y Francisco Javier Díez de Revenga, a partir de las 20 horas en el Paraninfo del Campus de La Merced de la Universidad de Murcia.

Además, este año coincidiendo con el aniversario de la fundación de la ciudad, se llevará a cabo el hermanamiento de la Feria del Libro de Murcia con la Feria del Libro de Miño, que tendrá lugar tras la presentación de ‘La dama de Anboto’ de Rober Cagiao, en una conversación con Javier Marín.

Premio Internacional de Novela

En la programación está prevista la visita de autores del panorama nacional, pero también de aquellos que consiguen que su mensaje traspase fronteras: Noemí Casquet, con su libro ‘Pirómanas’; Víctor del Árbol, con ‘El tiempo de las fieras’; Carlos Augusto Casas, con ‘Amoniaco’...

También habrá espacio para presentar libros premiados durante este año a nivel nacional, firmados por autores de la tierra como Antonio J. Ruiz Munuera; Inma Pelegrín; Antonio Garber o Carmen María López.

De hecho, durante la Feria del Libro se hará entrega del Premio Internacional de Novela José Eustaquio Rivera, así como la presentación del libro ganador en el Premio de Novela Fundación Mediterráneo, escrito por Jacinto Arias Colmenero.