El Ayuntamiento de Santomera participa en un encuentro europeo para convertirse en una administración digital ágil

Los representantes de administraciones de toda Europa que han participado en el encuentro celebrado en Bélgica. Ayuntamiento de Santomera

El Ayuntamiento de Santomera ha participado en el tercer encuentro interregional del proyecto europeo Administrative capacity–an essential lever for good governance (Adcap4GoodGov), que se ha celebrado en Sint-Niklaas (Bélgica).

La iniciativa Adcap4GoodGov está financiada con fondos Feder de la Unión Europea y busca mejorar el desempeño y las capacidades de las administraciones públicas, con especial atención a la transformación digital y la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

La primera teniente de alcalde y responsable de las áreas de Recursos Humanos y Administración Digital, María José Gil, ha sido la representante del Consistorio santomerano en este encuentro, para conocer de primera mano las experiencias europeas y valorar posibles adaptaciones, con el objetivo de seguir avanzando hacia una administración más ágil, digital y cercana a la ciudadanía.

Durante el encuentro, los representantes de distintas administraciones de toda Europa compartieron proyectos innovadores e intercambiaron experiencias en materia de digitalización, eficiencia de recursos y mejora de los servicios públicos, como por ejemplo, el Observatorio Digital de la Región de Piamonte (Italia), los Centros de Servicios Unificados de Letonia o la Estrategia Digital Flamenca de Bélgica.

Gil ha sido la única concejal española presente en este encuentro, cuya agenda de trabajo también incluía cuatro talleres paralelos sobre temáticas clave: diseño de servicios digitales inclusivos, estructuración de proyectos de transformación digital, desarrollo de competencias en el uso de datos y fortalecimiento de habilidades digitales básicas para la ciudadanía.