El PSOE activa el modo electoral y sitúa a Lucas como delegado del Gobierno en Murcia, como ya hizo con Conesa y Vélez

El PSOE vuelve a adoptar la misma estrategia que en los dos últimos procesos electorales autonómicos, para tratar de ganar al PP de Fernando López Miras: situar a su candidato al Palacio de San Esteban al frente de la Delegación del Gobierno de Murcia, para proyectar su imagen política e institucional ante la sociedad, durante el próximo año y nueve meses que resta -en teoría- para volver a convocar a los murcianos a las urnas.

De modo que el actual secretario general del PSOE de la Región de Murcia, Francisco Lucas, este miércoles, arranca su etapa como delegado del Gobierno tras sustituir a Mariola Guevara con el beneplácito del presidente, Pedro Sánchez, puesto que le arropó en su puesta de largo, asistiendo a la clausura del último congreso de los socialistas murcianos que se celebró en marzo en Cartagena.

Así lo pone de manifiesto el mensaje de Lucas en sus redes sociales donde agradece la confianza al jefe del Ejecutivo central y líder del PSOE en la calle Ferraz: “El Consejo de Ministros ha aprobado mi nombramiento como delegado del Gobierno en la Región de Murcia. Es un honor representar al Gobierno de España y defender los intereses de nuestra Región. Gracias, @sanchezcastejon, por la confianza y a @mariolaguevara por tu gran trabajo”.

La estrategia que sigue el PSOE es la misma que se utilizó con Diego Conesa, en los comicios de mayo de 2029, o con Pepe Vélez, en la última cita electoral de mayo de 2023. Aunque el resultado fue dispar para los candidatos que antes ejercieron como delegados del Gobierno de Murcia.

Conesa se impuso a López Miras por 17 escaños a 16, logrando una victoria histórica para el socialismo murciano tras 24 años de hegemonía popular. Pero Ciudadanos tenía la llave del Palacio de San Esteban y optaron por cerrar un pacto de gobierno con el PP. Por su parte, el último inquilino de la Delegación del Gobierno, José Vélez, cuando llegó a las urnas como candidato firmó una dura derrota, al pasar de 17 escaños a 13, mientras que los populares rozaron la mayoría absoluta con 21.

De modo que el PSOE activa el modo electoral y repite hoja de ruta, situando al abogado Francisco Lucas al frente de la Delegación del Gobierno, como ya hizo con Conesa y Vélez, los cuales eran amigos personales de Sánchez como el propio Lucas que llega a la avenida Teniente Flomesta para compatibilizar su cargo con otras responsabilidades, como secretario de Reforma Constitucional y Nuevos Derechos del PSOE y presidente de la Comisión de Justicia del Congreso.