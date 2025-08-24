El Ayuntamiento de Santomera lanza una encuesta ciudadana para diseñar su primer Plan de Ecología Urbana

Este plan cuenta con financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y se desarrolla junto a la empresa EuroVértice.

El Ayuntamiento de Santomera ha lanzado una encuesta abierta para recoger ideas, propuestas y prioridades vecinales, para diseñar su primer Plan de Ecología Urbana. Esta iniciativa de la Concejalía de Fondos Europeos pretende integrar la naturaleza en el entorno urbano.

Las personas interesadas pueden participar a través del enlace https://goo.su/U6iPy, donde encontrarán un breve cuestionario. “Solo llevará unos minutos y cada aportación será muy valiosa para diseñar el futuro de Santomera”, según ha subrayado la concejal de Fondos Europeos, María Tornel.

“Queremos que este plan sea de todos y para todos; que nos ayude a mejorar la calidad de vida y a garantizar un desarrollo urbano más saludable y sostenible”, tal y como resalta Tornel.

Este plan cuenta con financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y se desarrolla con EuroVértice, la empresa encargada de su elaboración para definir -junto a los vecinos de la localidad- el camino hacia un modelo urbano más sostenible y resiliente, con la aspiración de que Santomera se convierta en un ejemplo para otras localidades.

Además, el Ayuntamiento ya trabaja en un inventario de infraestructuras verdes, que servirá de base para el análisis y diagnóstico del proyecto, facilitando así una planificación más precisa y adaptada a las necesidades del municipio.

Jornadas participativas

Durante los meses de septiembre y octubre, se organizarán jornadas participativas para dar visibilidad a la iniciativa, aumentar la sensibilización sobre la importancia de la ecología urbana y poner en valor la riqueza medioambiental de Santomera y la necesidad de protegerla.