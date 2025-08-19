El Festival Internacional de Teatro de San Javier estrena Numancia, inspirada en el texto de Miguel de Cervantes

El Auditorio del Parque Almansa acogerá este jueves, a partir de las 22.30 horas, el estreno de esta obra dirigida por José Luis Alonso de Santos.

El Auditorio del Parque Almansa acogerá este jueves, a partir de las 22.30 horas, la representación de la obra: Numancia. José Luis Alonso de Santos dirige un reparto coral de actores y actrices para llevar a escena un texto original de Miguel de Cervantes.

"Es un grito contra la falta de libertad y la esclavitud, sea del tipo que sea, de ayer, de hoy y de siempre. Contra la resignación y la humillación, y contra las tiranías que obligan a una vida de sufrimiento sin honor ni dignidad", tal y como reflexiona su director José Luis Alonso de Santos.

Esta obra del inmortal Cervantes forma parte de la programación del Festival Internacional de Teatro de San Javier y transcurre tras "más de quince años de lucha infructuosa contra la ciudad de Numancia, el Senado Romano manda a Hispania, sobre el año 130 antes de Cristo, al victorioso general Escipión, que acababa de derrotar a los cartagineses y había sido coronado como triunfador en Roma".

"Escipión hizo construir una imponente obra de ingeniería bélica para que nadie pudiera entrar ni salir de Numancia, rodeándola de un profundo y ancho foso de nueve kilómetros de perímetro con un conjunto de campamentos militares y torres de vigilancia. Además arrasó los pueblos vecinos para que no pudiera llegarles ningún tipo de ayuda ni alimentos, lo que creó una terrible situación ya que el hambre se convirtió en el más fiero enemigo de los sitiados".

"Los numantinos intentaron romper el cerco de mil maneras, pero todo fue inútil. El tiempo fue pasando y el hambre siguió creciendo, lo que hizo que en su desesperación llegaran a comer carne humana. Y la ciudad, ya sin esperanzas, fue llenando sus calles de cadáveres, por lo que tomaron la gran decisión final que cambió el curso de su historia".