El actor Lluís Homar encabeza el reparto de Memorias de Adriano en el Auditorio Parque Almansa de San Javier
El Festival Internacional de Teatro acoge este sábado, a las 22.30 horas, una obra representada en certámenes prestigiosos como el Festival de Mérida.
El Auditorio del Parque Almansa acoge este sábado, a partir de las 22.30 horas, la obra de teatro: Memorias de Adriano. El actor Lluís Homar lidera el reparto encarnando a Adriano en un testimonio en primera persona sobre la vida del emperador romano nacido en España.
"Memorias de Adriano es un espectáculo basado en la novela Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar", tal y como destaca la organización del Festival Internacional de Teatro de San Javier. "Este texto, mundialmente conocido, es un testimonio en primera persona de la vida del emperador romano nacido en España. En términos literarios es una falsa autobiografía. En términos teatrales, por lo tanto, es una falsa personificación: Adriano no vive en el siglo II, aunque lo recuerde".
Beatriz Jaén dirige este espectáculo teatral que ha sido llevado a certámenes tan importantes como el Festival de Mérida y que "representa al mismo tiempo una emocionante película de romanos y el íntimo relato de un hombre en diálogo con su historia, con la Historia". Todo ello, de la mano de un elenco de actores de primer nivel, como Clara Mingueza, Álvar Nahuel, Marc Domingo, Xavi Casan, Ricard Boyle y Lluís Homar como Adriano.
"Su voz, a veces secreta y a veces ostensible nos guía a través de esa experiencia común: el peregrinaje del ser. Acompañado por un séquito que le cuida a la par que lo apresa, Adriano preparará el legendario discurso donde lega el poder a Marco Aurelio. Su memoria será el resultado de su imperio, pero también la confesión de un hombre que ha tocado los límites de la experiencia humana.