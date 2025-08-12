Juan José Soto Aragón, director de Radio Sureste-COPE, galardonado con la Medalla al Mérito de la Comunicación

Juan José Soto Aragón es una leyenda de la radio, surcando con las ondas radiofónicas las fronteras que separan Radio Sureste Cadena COPE de los hogares de miles de oyentes de Santomera, Fortuna, Abanilla y Orihuela. Toda una vida trabajando delante y detrás del micrófono que recibirá un merecido reconocimiento con la Medalla al Mérito de la Comunicación.

"Con más de 40 años de experiencia, Juan José Soto Aragón ha sido fundamental para poner a Santomera en el mapa, trasladando nuestra cultura, tradiciones y eventos a toda la Región de Murcia. Su esfuerzo y dedicación han hecho de su emisora un referente tanto a nivel local como regional, siendo líderes indiscutibles de audiencia y convirtiéndose en un pilar indispensable para la vida social de nuestro municipio", tal y como ha destacado el alcalde santomerano, Víctor Manuel Martínez, a través de un comunicado.

El próximo 29 de septiembre, el Ayuntamiento de Santomera le entregará este galardón al director de Radio Sureste Cadena COPE durante un acto institucional con motivo del Día del Ayuntamiento, en el marco de las Fiestas de la Virgen del Rosario que celebra la localidad santomerana donde tiene su sede la emisora y que vio nacer a este integrante de la familia de la radio: el medio de comunicación que nunca falla, ni siquiera en el gran apagón de abril cuando colapsó el sistema eléctrico español.

"Este reconocimiento simboliza el agradecimiento de todo un pueblo por su trabajo, su visión y su amor por Santomera", según recalcó el regidor, durante una entrevista para hacer balance de su mandato y que como no podía ser de otra forma se llevó a cabo en Radio Sureste Cadena Cope: la casa de las noticias diarias de la Comarca Oriental de la Región de Murcia, de Orihuela y la Vega Baja.