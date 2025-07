El PP de Murcia dice que aprueba con Vox "los mejores presupuestos posibles con la peor financiación autonómica"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (d), la consejera de Política Social, Conchita Ruiz (c), y el consejero de Economía, Luis Alberto Marín (i), este jueves, en la Asamblea Regional. PPRM

Este jueves, siete meses después del inicio del año, la Asamblea Regional ha sacado adelante los presupuestos autonómicos para el ejercicio de 2025. Una aprobación que llega después de unas largas y complejas negociaciones entre el Ejecutivo autonómico del PP y Vox.

El consejero de Economía, Luis Alberto Marín, ha celebrado en el Parlamento regional que "estas cuentas son un elemento de progreso y avance", y las califica como "un buen presupuesto, que es una palanca para seguir impulsando la Región".

Sin embargo, reconoce que "es cierto que no son los presupuestos ideales; pero son los mejores que se pueden tener con el peor sistema de financiación autonómica", el cual, asegura que es "la verdadera amenaza del Estado de Bienestar".

"No recibimos los recursos que necesitamos para prestar los servicios públicos de calidad que merecen los ciudadanos. No es justo porque los ciudadanos de nuestra región no pueden ser considerados ciudadanos de segunda o de tercera".

El consejero Luis Alberto Marín expone desde el atril de la Asamblea Regional el proyecto de presupuestos autonómicos, antes de su votación. PPRM

"Y si eso es lo que quieren que ocurra, hoy es el mejor lugar para decirlo", apostilla el consejero, como dardo a las formaciones que fueran a votar en contra de la aprobación de este proyecto que ha sido pactado entre los populares y los de Abascal.

"La deuda en la Región de Murcia era de 755 millones de euros antes de la entrada en vigor del actual modelo. El 95,5% de la deuda es directamente imputable al sistema de financiación autonómica. Mientras la recaudación del Estado ha aumentado un 42%, los recursos para nuestra comunidad solo suben un 2,4%".

De manera que el titular de Economía ha invitado al resto de grupos políticos a "sumarse a las peticiones del Gobierno regional, abandonar las tesis populistas y ayudarnos a conseguir el sistema de financiación que los ciudadanos necesitan".

Antípodas ideológicas

Sin embargo, desde la portavoz del Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM), Carmina Fernández, se ha mostrado en las antípodas ideológicas de los populares, y ha centrado su turno de intervención en señalar que este pacto representa "una cesión completa a las decisiones de Vox": "Ustedes han plasmado en los presupuestos las políticas extremas retrógradas y negacionistas [de los de Abascal]".

La portavoz del PSRM, Carmina Fernández, expresa su rechazo al proyecto de presupuestos autonómicos este jueves en la Asamblea Regional. AR

En esta línea, ha criticado con dureza la decisión del PP de dar marcha atrás este martes a la compra de viviendas para menores inmigrantes en Murcia por la amenaza de Vox de tumbar los presupuestos, pese a que ya aparecía reflejada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

"Vox manda, y López Miras obedece. Rectificó en minutos una orden publicada en el BORM", "pero no podía presentarse en el Congreso Nacional del PP sin haber llevado los presupuestos aprobados". "Han cambiado ustedes derechos humanos, niños, por votos", sentencia Fernández.

En esta línea, la portavoz socialista asegura que "la inmigración no es un problema, sino parte de la solución": "Casi el 17% de los trabajadores de la Región son extranjeros. Ellos aportan a la Seguridad Social cerca del 15% de sus ingresos y reciben menos del 2%. Es decir, una buena parte de sus rendimientos está pagando las pensiones".

Con esta mordaz crítica, Fernández ha advertido a los populares que "serán devorados por el monstruo que están alimentando en la región", y ha concluido que "votarán 'no' al proyecto de presupuestos autonómicos".

Finalmente, esta iniciativa de cuentas autonómicas que asciende hasta los 6.725,8 millones de euros -las más altas de la historia de la Región-, ha sido aprobada con los votos afirmativos de PP, la abstención Vox y el 'No' del PSRM y Podemos.